Un accidente obliga a cortar el carril izquierdo y causa retenciones en la A-7 a la altura de Alcantarilla

Un accidente de tráfico complica la circulación a primera hora de este martes en la autovía A-7 a su paso por el término municipal de Alcantarilla, en sentido Murcia, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT) a través de sus canales oficiales.

En concreto, el siniestro se ha producido en el punto kilométrico 574, donde, como consecuencia del incidente, ha sido necesario cortar el carril izquierdo de la vía. Esta circunstancia está provocando retenciones y dificultades para los conductores que transitan por la zona.

La DGT ha dado a conocer la incidencia mediante un mensaje publicado en redes sociales, en el que advierte de la situación y recomienda extremar la precaución en la zona afectada. La A-7, también conocida como Autovía del Mediterráneo, soporta habitualmente un elevado volumen de tráfico, especialmente en los accesos a la ciudad de Murcia y su área metropolitana en horas punta, por lo que cualquier incidente puede derivar rápidamente en congestiones.

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región de Murcia ha informado a esta redacción que el incidente no ha dejado heridos, por lo que se ha tratado de un alcance de poca gravedad que afecta en la circulación por la vía.

Desde los organismos de tráfico se insiste en la importancia de respetar la señalización circunstancial, mantener la distancia de seguridad y adaptar la velocidad a las condiciones de la carretera, especialmente en tramos donde se registran incidencias como la actual.