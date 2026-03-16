Roban en una granja de Lorca 150 ovejas (de raza segureña) y 80 corderos valorados en más de 6.000 euros.

La Guardia Civil ha recuperado 150 ovejas (de raza segureña) y 80 corderos valorados en más de 6.000 euros en la denominada operación 'Lapahoma', que se saldó con un detenido y un investigado por, presuntamente, llevarse estos animales de la granja de Lorca donde estaban.

Según una nota enviada por el Cuerpo este lunes, se trata de una investigación enmarcada en el 'Plan contra las sustracciones en explotaciones agrícolas y ganaderas'.

Desde noviembre llevaban detrás de ellos. Fue entonces cuando "la Benemérita tuvo constancia de varios hurtos de ganado cometidos sobre una misma explotación ganadera de Lorca", apunta el citado comunicado.

Especialistas de los Equipos Roca (acrónimo de robos en el campo) se hicieron cargo del asunto y "recabaron indicios hasta averiguar que, pese a que el modus operandi variaba, los hurtos se habían cometido de forma escalonada, en cerca de 10 ocasiones", prosigue el Instituto Armado.

Los sospechosos eran "personas a las que los investigadores suponían conocimientos en ganadería y posibles vínculos con el sector".

Por lo general, este tipo de delincuentes actúan en zonas abiertas y aisladas, sin sistema de vallado, y suelen ir con furgonetas o vehículos, para cargar a los animales y marcharse rápidamente.

Después de meses de investigación, la Guardia Civil identificó y localizó a dos hombre, uno de los cuales fue detenido y el otro investigado, ambos como presuntos autores de un delito continuado de hurto.

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La Región cuenta con media docena de Equipos Roca, en los que trabajan una veintena de agentes con conocimiento tanto de seguridad ciudadana como de agricultura y ganadería, para dar respuesta a las necesidades específicas de la unidad.