Rompen las lunas de varios vehículos aparcados en Molina de Segura para robar dentro: "Han reventado los coches"

"Han intentado forzar la puerta de una casa para robar, pero, como no han podido, han reventado los coches". Así se expresa un vecino que denunció este lunes haber sido víctima de vandalismo: alguien destrozó las lunas de su automóvil, estacionado en la calle en el barrio de San Miguel, en Molina de Segura.

Se trata de una zona del casco urbano del municipio que no se caracteriza por problemas flagrantes de inseguridad ciudadana, apuntan los vecinos.

No obstante, algunos de los residentes que tenían su vehículo aparcado en la calle empezaron la semana con la desagradable sorpresa de que alguien había roto los cristales a fin de sustraer objetos de valor del interior.

"A una chica le han robado el portátil", explica uno de los afectados, que grabó con su móvil la hilera de coches vandalizados.

Este hombre afirmó que a su pareja (cuyo coche también reventaron) le quitaron el bolso con las tarjetas de crédito, una de las cuales fue empleada para hacer un gasto de 5 euros en una carnicería.

Las pesquisas pasan por revisar las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona, por si arrojan luz sobre las características del responsable de estos robos con fuerza.

Oleada de robos en garajes de Murcia

Precisamente este lunes la Policía Nacional informaba de que había vuelto a detener al sujeto, murciano de 25 años, que rompió las lunas de decenas de coches en garajes de Murcia para robar.

Si antes se le imputaban 16 destrozos, ahora es sospechoso de acceder al parking de tres edificios de la ciudad y dañar otros 26 vehículos, informan fuentes policiales.

Dado que este delito no tiene un elevado castigo en el Código Penal, lo que está ocurriendo es que este tipo de ladrones suelen quedar en libertad con cargos una vez son puestos a disposición judicial.