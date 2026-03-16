La Policía descarta el homicidio en las muertes de dos hombres cuyos cadáveres fueron hallados con minutos de diferencia en Murcia

La Policía Nacional abría el sábado dos investigaciones para esclarecer las muertes de dos varones cuyos cadáveres fueron descubiertos con apenas minutos de diferencia en Murcia.

Los investigadores del Cuerpo, tras personarse en el escenario de ambos decesos, inspeccionar el mismo y entrevistarse con allegados de los difuntos, descartan que se trate de crímenes, indican fuentes policiales.

No obstante, en casos así las pesquisas policiales han de ponerse siempre en marcha, a fin de corroborar si se produjo o no la intervención de una tercera persona.

Toda muerte inesperada puede ser homicida, voluntaria o accidental: por eso la Policía siempre abre una investigación, que concluye si la autopsia corrobora que se trató de fallecimientos naturales o accidentales.

En un descampado junto al Consulado de Marruecos

El primer cuerpo fue encontrado a las 15.50 en el carril Condomina, en la capital de la Región. Estaba tirado en una especie de descampado, muy cerca del Consulado del Reino de Marruecos en Murcia.

Junto al hombre, de origen extranjero, una tienda de campaña, dos carros de la compra de los que hay en los supermercados y diferentes enseres: las pertenencias de esta persona.

Al lugar se movilizaron agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional, así como una ambulancia, cuyos sanitarios reconocieron al varón y confirmaron que estaba fallecido.

A falta de los resultados definitivos del informe forense, los investigadores apuntan que el consumo de tóxicos podría estar detrás de este deceso.

La Policía acordonó el lugar en el que se halló el primer cuerpo sin vida, en el carril Condomina de Murcia. / Israel Sánchez

El segundo deceso se producía en el interior de un domicilio emplazado en el camino Orilla del Río, ya en Puente Tocinos, aproximadamente a un kilómetro del carril donde apareció el primer fallecido.

Una llamada de un pariente del fallecido daba la voz de alarma: se precisaba de asistencia médica urgente para un varón que, al parecer, había sufrido una caída en el interior de una vivienda y se hallaba inconsciente.

Al igual que en el primer suceso, a la vivienda se movilizaron sanitarios en una ambulancia, que únicamente confirmaron el deceso.

Fuentes cercanas al caso detallaron que probablemente la caída fue consecuencia de una indisposición de salud previa, y que todo indica que se trató de un fallecimiento también natural.

En el lugar se vivieron escenas de tensión por parte de numerosos familiares y allegados del difunto, que se congregaron en el domicilio y algunos de los cuales se encontraban muy nerviosos, impactados por lo sucedido. Esta circunstancia motivó el despliegue de varias unidades de la Policía en la casa.