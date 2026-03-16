La Policía alerta de que muchos pedigüeños del centro de Murcia "tienen síndrome de abstinencia y rechazan la ayuda institucional"

Lo que lleva a los pedigüeños a ser violentos es la realidad de «en su mayoría, tienen el síndrome de abstinencia, y esto provoca que se den cada vez más situaciones que terminan de manera violenta», comenta Adrián Rodríguez, secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en la Región.

«Todo ello, provoca que la actividad delictiva gire hacia el hurto y robo de terminales móviles, que son cogidos al descuido, por dejarlos sobre las mesas; en otras ocasiones son sustraídos del interior de los bolsos y en algunas otras son robados con violencia o intimidación, ya que son una fuente rápida y segura de ingresos en el mercado negro para conseguir la dosis que en el 99% de los casos van buscando», manifiesta el responsable regional del Sindicato Unificado.

Estas personas suelen pulular por bares y restaurantes de Santo Domingo, la Plaza Mayor o Santa Catalina

Cuando quienes sustraen un móvil son detenidos, en ocasiones quedan libres rápidamente. La razón, detalla Rodríguez, está en «la saturación de los juzgados». «Debería de celebrarse un juicio rápido en 15 días, como marca la ley de Enjuiciamiento Criminal, y la realidad es que estos procedimientos, salvo que haya conformidad, se dilatan por tres, seis u ocho meses en el mejor de los casos, permitiendo que estas personas continúen delinquiendo en la calle», manifiesta al respecto Rodríguez.

Además, «si a todo esto sumamos la falta de efectivos que hay en la Región en general, y en Murcia en particular, donde solamente Seguridad Ciudadana necesitaría unos 150 policías, se genera una sensación de inseguridad entre los vecinos, al ver, cómo estas actitudes proliferan cada vez más por las plazas y parques de nuestra ciudad, sin ver un incremento o una presencia más numerosa de policías», incide el líder del SUP.

Pedigüeños en una terraza ubicada en la ciudad de Murcia, fotografiados esta semana. / Juan Carlos Caval

En la misma línea se muestran desde Jupol Murcia, organización que «quiere trasladar a la ciudadanía, a los comerciantes y a las administraciones competentes su preocupación por el incremento de personas que ejercen la mendicidad de forma agresiva e insistente en las terrazas del centro de la ciudad, especialmente en zonas de alta afluencia como la plaza de Santo Domingo».

«Ademas conviene no ignorar que muchas de estas personas que han optado voluntariamente por vivir en la calle como forma de vida», destacan desde el sindicato policial. «El Ayuntamiento de Murcia, a través de sus Servicios Sociales, les ofrece recursos de acogida, atención y reinserción. Sin embargo, este grupo rechaza sistemáticamente dichas opciones, ejerciendo su derecho a no ser atendidos. Esta realidad complica aún más la respuesta institucional, ya que las administraciones tienen herramientas pero no pueden imponerlas».

Faltan policías en la Región

Francisco Moreno, secretario de Comunicación de Jupol Murcia, pone el acento en que «los agentes de Policía se encuentran con importantes limitaciones legales para abordar este fenómeno de manera efectiva». No obstante, admite que «una de las medidas más importantes a tener en cuenta sería poder contar con una mayor presencia policial en la calle».

Para ello, lógicamente, se necesita que se incrementen los efectivos, «lo que lleva a una de las reclamaciones históricas de Jupol Murcia, que es el aumento del catálogo aumentando la plantilla de Policía Nacional tanto en Murcia ciudad como en el resto de la Región, donde faltan mas de 400 agentes», resalta Moreno.

"Algunos clientes se ofrecen a comprarles un bocadillo y lo rechazan"

Con la situación que hay actualmente, dadas las carencias, «la falta de medidas de seguimiento y de recursos policiales hace que, al día siguiente, la situación se repita con exactamente los mismos protagonistas», lamenta.

Desde el sindicato policial describen «los perfiles más conflictivos», los cuales corresponden, en su mayoría, a «personas con diagnósticos de adicción que requieren atención especializada».

En este sentido, el representante de Jupol en la Región subraya que «la respuesta policial, por sí sola, no puede resolver lo que es fundamentalmente un problema de salud pública y exclusión social», para el cual tendrían que implicarse los Servicios Sociales.

Zonas de Murcia donde más hay

En cuanto a cuáles son las zonas donde más proliferan los pedigüeños, coincide con aquellas del centro de la capital de la Región en las que hay más restaurantes y bares con terraza. Por ejemplo, son habituales en la Plaza de las Flores y Santa Catalina, en Santo Domingo y en la Plaza Mayor. Su mantra: solicitar unas monedas. «Algunos clientes se ofrecen a comprarles un bocadillo y lo rechazan», comentan vecinos y afectados.

«La seguridad y la convivencia en el espacio público son derechos de todos los ciudadanos», tienen claro desde Jupol, organización que «seguirá trasladando la realidad del trabajo policial con la transparencia y la responsabilidad que la ciudadanía merece».