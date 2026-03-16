Pegan fuego a un coche robado en un camino de Javalí Nuevo y casi provocan un incendio forestal

La Policía busca al responsable (o a los responsables, en plural) de provocar un incendio al pegar fuego en una zona de matorrales de una pedanía de Murcia a un coche robado. La rápida actuación de los bomberos evitó que el fuego se propagase y que acabase dando lugar a un aparatoso incendio forestal.

Los hechos tuvieron lugar en una zona apartada de Javalí Nuevo, el Camino de la Vía, este domingo, minutos antes de la diez de la noche, cuando alguien pegó fuego a un automóvil. El aviso entró a través del 112.

Al lugar se movilizaron agentes de la Policía Local de Murcia, en concreto de Espinardo, así como efectivos de los bomberos de Murcia. En concreto, un primera salida del Parque de Espinardo, con seis bomberos, y una cuba (refuerzo de agua), con el conductor, informan fuentes del Cuerpo.

Los profesionales antiincendios tardaron aproximadamente una hora en sofocar las llamas.

El automóvil quedó completamente calcinado. No obstante, los policías pudieron identificarlo. Y resulta que se trataba de un coche robado.

"Tras las comprobaciones realizadas, el coche constaba como sustraído, por lo que se localizó a su titular para informarle de la situación", indican fuentes policiales.

Los delincuentes que se dedican a robar coches solo para dar 'palos' optan, posteriormente, no solo por abandonarlos, sino por pegarles fuego ellos mismos, con el fin de eliminar cualquier prueba que lleve a la Policía a su identificación y posterior arresto. Es lo que hacían los integrantes de la conocida como banda del Porsche, que actuó en Murcia poco antes de estallido de la pandemia.