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El niño de 4 años atropellado cuando iba en bici en Murcia fue arrollado por un conductor borracho y permanece en la UCI

El pequeño se encuentra intubado y en observación en el hospital al que fue trasladado el sábado tras el accidente en la carretera de Churra

Furgoneta del Grupo de Atestados de la Policía Local de Murcia (FOTO DE ARCHIVO).

Furgoneta del Grupo de Atestados de la Policía Local de Murcia (FOTO DE ARCHIVO). / Policía Local

Ana Lucas

Ana Lucas

El niño de 4 años que el sábado fue atropellado por un coche cuando iba en bici por Churra se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Virgen de la Arrixaca de Murcia, informan fuentes sanitarias.

El pequeño se encuentra intubado y en observación en el mismo hospital al que fue trasladado en ambulancia tras ser arrollado por el automóvil en la carretera de Churra.

Tras el impacto con el turismo, el menor quedó en el suelo, inconsciente. Testigos llamaron al 112 y al lugar se movilizó una unidad móvil de emergencias (UME), cuyos sanitarios atendieron al afectado y lo llevaron rápidamente al citado centro ubicado en El Palmar.

Desde Emergencias indicaron entonces que el niño sufría un traumatismo craneoencefálico debido al golpe.

El accidente se produjo el sábado, poco antes de las ocho y media de la tarde. Este lunes por la mañana, el afectado se hallaba en la UCI, aunque su estado se considera "estable", apuntan fuentes sanitarias.

Pese a que el paciente continúa intubado, a fin de vigilar en todo momento su estado, no se prevé que pase por quirófano: no está pendiente de intervención quirúrgica alguna, destacan las citadas fuentes sanitarias.

Positivo en la prueba de alcoholemia

En cuanto al conductor que arrolló al pequeño, fue detenido, informan fuentes cercanas a la investigación.

Cuando fue sometido a la preceptiva prueba de detección de alcohol (y también de drogas), el hombre arrojó un resultado positivo. Iba ebrio.

El caso fue puesto en conocimiento del Grupo de Atestados de la Policía Local de Murcia, que en casos así actúa como Policía Judicial (al tratarse de una competencia de Tráfico).

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El sospechoso fue arrestado, aunque posteriormente puesto en libertad: será la autoridad judicial la que requiera su presencia cuando le cite, apuntan las mismas fuentes.

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