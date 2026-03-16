En Villavicencio de los Caballeros
Muere una mujer tras caer dentro de una calefacción tipo gloria en Valladolid
La víctima, de 75 años, cayó en el sistema de conducción subterránea similar al suelo radiante actual
EFE
Una mujer de unos 75 años ha fallecido este lunes en una vivienda de Villavicencio de los Caballeros, en Valladolid, al caer dentro del hueco de una gloria, un sistema de calefacción mediante conducción subterránea que se utiliza aún en algunos pueblos, similar al suelo radiante actual.
El servicio autonómico de emergencias 1-1-2 ha explicado en su web que en torno a la una de la tarde de este lunes una llamada les ha alertado de la caída y han movilizado a varios servicios de auxilio y sanitarios.
En concreto, la sanidad regional ha movilizado un equipo médico, una ambulancia soporte vital básico y un helicóptero medicalizado.
En el lugar del suceso, el personal sanitario ha confirmado el fallecimiento de la mujer por lo que se ha anulado la ambulancia y el helicóptero medicalizado.
- Dormir frente al mar, disfrutar de la naturaleza y terminar el día en Cartagena: así es la escapada a TAIGA Costa Cálida
- El niño de 4 años atropellado cuando iba en bici en Murcia fue arrollado por un conductor borracho y permanece en la UCI
- En directo: Hércules-Real Murcia
- Investigan las muertes de dos hombres cuyos cadáveres son hallados con minutos de diferencia en Murcia
- Uno de los barrios más históricos de Murcia se convierte en un escenario medieval desde este viernes: 'Asados, arlequines y música en directo
- Relevo en el trono del azahar: Ángela Muñoz y Leonor Antón ya son Reinas de la Huerta de Murcia
- Qué significa que un jamón sea 50% Duroc y por qué esta empresa familiar de Murcia ha decidido producirlos así
- La Comunidad declarará Bien de Interés Cultural el yacimiento paleontológico del Río Argos en Caravaca