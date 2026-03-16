Detienen otra vez al sujeto que rompió con un extintor las lunas de decenas de coches en garajes de Murcia para robar: ya está en libertad de nuevo

La Policía Nacional ha vuelto a detener al sujeto, murciano de 25 años, que rompió las lunas de decenas de coches en garajes de Murcia para robar. Si antes se le imputaban 16 destrozos, ahora es sospechoso de acceder al parking de tres edificios de la ciudad y dañar otros 26 vehículos, informan fuentes policiales.

En concreto, según el comunicado del Cuerpo, "tres edificios situados en las calles Diego Hernández, Floridablanca y Formalidad de la ciudad de Murcia, fueron el objetivo del autor de los hechos, recibiéndose numerosas denuncias en dependencias de la Policía Nacional, donde se informaba que varios vehículos habían sufrido daños y se habían sustraído pertenencias en algunos de ellos".

Dado que ya lo conocían, los investigadores se centraron en este individuo, en libertad con cargos desde su última visita al Juzgado de Guardia.

Desde el cuerpo indican que no se descarta su participación en hechos similares sucedidos en otros puntos de la ciudad

¿Por qué sospecharon de él? Porque, tal y como detalla la nota policial, "para la comisión de los robos utilizaba extintores contra incendios situados en los garajes comunitarios, siendo utilizados como objetos contundentes para fracturar las lunas de las ventanillas de los vehículos, acceder a su interior y sustraer todo tipo de efectos personales y balizas V-16".

26 arrestos anteriores

Además, fue grabado por las cámaras y la Policía confirmó que era "el mismo autor, el varón en posesión de diversos antecedentes por la comisión de delitos del mismo tipo y que había sido detenido hasta en 26 ocasiones con anterioridad".

Y van 27. El sujeto fue detenido como presunto autor de un delito continuado de robo con fuerza, y de nuevo puesto a disposición de la autoridad judicial. De la Ciudad de la Justicia de Murcia volvió a salir por su propio pie. Está en la calle.

Desde el cuerpo destacan que "no se descarta su participación en hechos similares sucedidos en otros puntos de la ciudad de Murcia", episodios que "se encuentran actualmente en investigación".

La Policía ya detectó hace semanas en la Región un repunte de los robos en vehículos aparcados en busca de las nuevas balizas, con el fin de venderlas en el mercado negro.

Algo que no es exclusivo de la Comunidad: en la vecina provincia de Alicante, las sustracciones de balizas se dispararon desde principios de año para venderlas a 5 y 10 euros.

Dado que este delito no tiene un elevado castigo en el Código Penal, lo que está ocurriendo es que este tipo de ladrones suelen quedar en libertad con cargos una vez son puestos a disposición judicial. Como pasa con este murciano de 25 años.