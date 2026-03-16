La caída accidental de una lámpara provocó el incendio de Murcia en el que murió un vecino centenario

La causa del incendio del pasado viernes en el barrio murciano de San Antón, en el que perdió la vida un hombre de 102 años de edad, fue accidental y se debió a un fallo eléctrico, como adelantó este periódico. En concreto, a la caída de una lámpara que prendió la tela que cubre la mesa camilla, indican fuentes cercanas a la investigación.

De ahí, las llamas se propagaron con celeridad, estallaron los cristales y se originó el devastador fuego, apuntan las mismas fuentes.

Según los primeros indicios, el vecino centenario se encontraba solo en el momento de los hechos, justo se habría levantado y no se percató de lo que estaba pasando hasta que, desgraciadamente, ya estaba la estancia llena de humo. Un humo tóxico que resultó letal: aunque el hombre fue rescatado con vida, finalmente expiró.

El incendio, ya desatado, obligó a desalojar tanto el inmueble afectado como uno colindante, además del supermercado que hay en un bajo de la zona. Catorce bomberos, en cuatro vehículos, se movilizaron al lugar. Con las llamas ya vencidas, es el turno de la Policía.

Especialistas que 'leen' el fuego

Profesionales de la Brigada de Policía Científica en la Región de la Policía Nacional se desplazaron, después del siniestro al edificio afectado. Se trata de especialistas de la Científica preparados para 'entender' los rastros que deja el fuego, para lo cual han de escudriñar los restos.

Estos policías especializados que integran una unidad que se persona en los escenarios una vez que los efectivos de los Bomberos han terminado su trabajo, y lo hacen para efectuar inspecciones oculares, en las cuales recaban pruebas y vestigios, a fin de elaborar un informe que harán llegar al Juzgado correspondiente.

Murieron dos perros y un gato

"Queremos trasladar nuestro más sentido pésame a familiares y amigos de la persona fallecida en el incendio de su vivienda en San Antón", indicaron desde el Cuerpo de Bomberos, al tiempo que detallaron que, además de rescatar al vecino que lamentablemente acabó falleciendo, encontraron sin vida a un gato y dos perros.

"El incendio, completamente desarrollado, se localizaba en un ático de la planta sexta, afectando también a la séptima", explicaron los profesionales antiincendios, al tiempo que apuntaron que "el equipo de rastreo consiguió evacuar del interior de la vivienda incendiada a una persona, aún con vida, en estado muy grave". Pese a los esfuerzos de los sanitarios movilizados al lugar, el hombre expiró.

Asimismo, los bomberos confirmaron que "una persona con movilidad reducida fue confinada en su vivienda, en la planta cuarta, hasta que el servicio finalizó" y dejaron claro que la vida de este vecino no corrió peligro en ningún momento".