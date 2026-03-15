Muere ahogado un sacerdote murciano al rescatar a unos jóvenes del agua en Ecuador

Alfonso Avilés Pérez, un sacerdote de Murcia de 60 años, falleció el pasado viernes cuando, junto a un compañero que también perdió la vida, Pedro Anzoátegui, trató de rescatar a dos monaguillos que estaban a punto de ahogarse en el mar durante un retiro de Cuaresma en la localidad costera de Playas, en Ecuador. Los jóvenes pudieron salir ilesos del agua, pero ambos sacerdotes perdieron la vida durante el rescate.

Según publica la web Infocatolica, Alfonso Avilés Pérez nació en 1966 en Murcia. Después de estudiar filosofía y teología, fue ordenado sacerdote en 1990. La parroquia en la que ingresó en 2017, San Alberto Magno, destacó sobre él que "con más de 30 años de sacerdocio y nueve años de servicio, deja un legado de fe, cercanía y amor por la comunidad».

El sacerdote murciano también ejerció su ministerio como párroco de Santa Teresita en Entre Ríos, "donde acompañó a la comunidad y fortaleció la vida de fe de muchas familias", destacan en la publicación digital. Asimismo, impulsó iniciativas de catequesis familiar, adoración eucarística y formación de monaguillos, presentadas como pilares fundamentales de su misión evangelizadora. En 2021 recibió un reconocimiento del Municipio de Samborondón por su aporte espiritual y comunitario. Tanto este como otros medios ecuatorianos revelan una frase que repetía sin cesar: «¡Al ataque, que la meta es el cielo!».

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Fotografía del sacerdote murciano Alfonso Avilés en la que anuncian su fallecimiento / L.O.

En la misa celebrada para despedirle, Cristóbal Kudławiec, obispo de Daule, reconoció la dificultad del momento y afirmó: «Queridos hermanos, creo que me van a entender que no voy a decir muchas palabras porque todos estamos en este impacto, bajo este impacto, y es difícil dirigir las palabras en estos momentos. Pero cuando nuestras palabras humanas no bastan, hay que hacer caso a Dios».