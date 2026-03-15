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Sucesos

Un incendio calcina una vivienda en Alguazas

Aunque ninguna persona se ha visto afectada, buena parte de la casa ha sufrido daños

Humo saliendo del interior de la vivienda donde se ha producido el incendio

Humo saliendo del interior de la vivienda donde se ha producido el incendio / 112

Javier Ayala

Javier Ayala

Alrededor de las 13.00 h de este mediodía del domingo, varias personas dieron la voz de alarma al observar humo en una vivienda de la Calle Mayor de Alguazas. El 1-1-2 fue alertado de un posible incendio que fue confirmado por la Policía Local, que reclamaba la intervención de los Bomberos para apagar las llamas que estaban calcinando el interior del hogar.

Interior de la vivienda tras la intervención.

Interior de la vivienda tras la intervención. / 112

El incendio fue sofocado rapidamente sin tener que lamentar daños personales, aunque el estado de la vivienda ha quedado considerablemente perjudicado.

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