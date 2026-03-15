Un incendio calcina una vivienda en Alguazas

Alrededor de las 13.00 h de este mediodía del domingo, varias personas dieron la voz de alarma al observar humo en una vivienda de la Calle Mayor de Alguazas. El 1-1-2 fue alertado de un posible incendio que fue confirmado por la Policía Local, que reclamaba la intervención de los Bomberos para apagar las llamas que estaban calcinando el interior del hogar.

Interior de la vivienda tras la intervención. / 112

El incendio fue sofocado rapidamente sin tener que lamentar daños personales, aunque el estado de la vivienda ha quedado considerablemente perjudicado.