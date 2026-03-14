La mujer que quemó a su pareja en Valencia alega que le prendió fuego porque la maltrataba

Gemma V. Q., la mujer de 48 años detenida por intento de asesinato tras rociar con parafina y prender fuego a su marido mientras dormía en la localidad valenciana de Chiva, no solo ha asegurado que la víctima, Eduardo S., de 49 años, la sometía desde hacía tiempo a malos tratos psicológicos y físicos, sino que además ha confesado a la Guardia Civil que atacó a su pareja porque "se burlaba" de ella habitualmente.

La víctima continúa en estado crítico en la unidad de grandes quemados del Hospital La Fe de València, y los médicos temen por su vida debido a la gravedad y extensión de las lesiones. Según fuentes de la investigación consultadas por este diario, los médicos consideran que tiene quemaduras de segundo grado y que la superficie total afectada es del 90 %, aunque las lesiones no son igual de graves en todas las áreas afectadas, por lo que los facultativos mantienen una pequeña esperanza y todo dependerá de la evolución de Eduardo S. durante las siguientes horas.

La pareja vivía en el primer piso de una casa ubicada en el número 22 de la calle Rubio, en Chiva, encima del establecimiento propiedad de la víctima, mecánico de profesión y que se dedica a la reparación de motos y a la venta de herramientas agrícolas, especialmente motosierras, de una conocida marca alemana.

Los hechos han sucedido en torno a las tres y media de la madrugada de este viernes, cuando el hombre ha salido en llamas a su balcón, pidiendo auxilio. Varios vecinos, alertados por sus gritos, han llamado al teléfono de Emergencias 112, desde donde han activado a la Guardia Civil, a la Policía Local y a medios sanitarios.

Trasladado al Hospital de La Fe de Valencia

Según las primeras informaciones, el primer coche patrulla que ha llegado al lugar de los hechos, perteneciente a la Policía Local, ha decidido trasladar al herido de urgencia al centro de salud de Chiva, debido a la gravedad de las lesiones. Una vez allí, el médico ha estimado que debía ser evacuado inmediatamente a La Fe, de lo que se ha encargado una ambulancia del SAMU.

Mientras, agentes de la Guardia Civil detenían a la presunta autora de los hechos, que ha reconocido que le había prendido fuego tras rociarlo con la parafina de una garrafa que tenían en la casa para alimentar la estufa de queroseno. Se trata de un derivado del petróleo, y, por tanto, altamente inflamable, que tiene distintos usos domésticos, el principal de ellos, servir como combustible en ese tipo de electrodomésticos calefactores,

Denuncia verbal de maltrato

La presunta agresora confesó a una agente de la Policía Local, y reiteró más tarde a la Guardia Civil de Chiva, que la motivación del ataque es que la víctima, la sometía a malos tratos desde hacía tiempo, tanto físicos como psicológicos. De hecho, incluso detalló que poco antes de la agresión, habían tenido una fuerte discusión durante la cual Eduardo "se había burlado de ella, como hacía habitualmente".

En principio, no hay denuncias presentadas con anterioridad, pero los agentes están intentando conocer esos episodios que narra a través de otros testimonios, entre ellos, el de la hija de 16 años de ella, que estaba también en casa cuando se produjo el ataque, aunque no lo presenció porque estaba dormida en su habitación.

Además, la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha informado de que la mujer sí está incluida en el sistema VioGén de protección de víctimas de violencia machista, pero con otro agresor distinto.

Casi once años de relación

La pareja vivía junta desde 2015, y los agentes están tomando declaración esta mañana a familiares y allegados para conocer cómo era la relación entre ambos. Además, están haciendo comprobaciones para ver si alguno de ellos o ambos están en el sistema VioGen de protección de víctimas de violencia machista, tanto por posibles denuncias entre ellos o con anteriores parejas.

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Por ahora, la detenida permanece en los calabozos del cuartel de Chiva mientras los agentes completan el atestado, y no se prevé que pase a disposición judicial hasta posiblemente el domingo o el lunes.