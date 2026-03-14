Sucesos
Investigan si un fallo eléctrico provocó el incendio del edificio de San Antón de Murcia en el que murió un vecino de 102 años
La Policía Científica recoge muestras en el lugar de los hechos, donde 14 bomberos sofocaron las llamas y encontraron también sin vida a un gato y dos perros
Profesionales de la Brigada de Policía Científica en la Región de la Policía Nacional se desplazaron al edificio del barrio de San Antón, en Murcia, afectado por un incendio en el que perdió la vida un hombre de 102 años de edad, a fin de determinar las causas del siniestro. Aunque aún no se saben las causas del incendio, una de las principales hipótesis es que fue causado accidentalmente por un fallo eléctrico, apuntan fuentes cercanas al caso.
Catorce bomberos, en cuatro vehículos, se movilizaron al lugar de los hechos, un bloque de seis plantas, emplazado en la esquina de la calle Las Palmas con Las Norias, este viernes por la noche.
El incendio, que fue controlado con celeridad, obligó a desalojar tanto el inmueble afectado como uno colindante, además del supermercado situado en un bajo de la zona.
"Queremos trasladar nuestro más sentido pésame a familiares y amigos de la persona fallecida en el incendio de su vivienda en San Antón", indicaron desde el Cuerpo de Bomberos, al tiempo que detallaron que, además de rescatar al vecino que lamentablemente acabó falleciendo, encontraron sin vida a un gato y dos perros.
Los bomberos subrayan que la vida del hombre confinado en el cuarto piso, por tener movilidad reducida, no corrió peligro en ningún momento
"El incendio, completamente desarrollado, se localizaba en un ático de la planta sexta, afectando también a la séptima", explicaron los profesionales antiincendios, al tiempo que apuntaron que "el equipo de rastreo consiguió evacuar del interior de la vivienda incendiada a una persona, aún con vida, en estado muy grave". Pese a los esfuerzos de los sanitarios movilizados al lugar, el hombre expiró.
Asimismo, los bomberos confirmaron que "una persona con movilidad reducida fue confinada en su vivienda, en la planta cuarta, hasta que el servicio finalizó" y dejaron claro que la vida de este vecino no corrió peligro en ningún momento.
Un fuego accidental que comenzó en la terraza
Ahora, especialistas de la Científica preparados para 'entender' los rastros que deja el fuego han de escudriñar los restos, a fin de concretar qué lo provocó. La principal teoría es que trató de un incendio accidental, que se inició en la terraza.
Cabe recordar que se trata de policías especializados que integran una unidad que se persona en los escenarios una vez que los efectivos de los Bomberos han terminado su trabajo, y lo hacen para efectuar inspecciones oculares, en las cuales recaban pruebas y vestigios.
Estos investigadores especializados tienen previsto regresar el lunes al edificio, a fin de llevar a cabo otra inspección.
Cuando elaboren su informe definitivo, los profesionales de la Científica lo harán llegar al Juzgado.
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