Investigan las muertes de dos hombres cuyos cadáveres son hallados con minutos de diferencia en Murcia

La Policía Nacional ha abierto dos investigaciones para esclarecer las muertes de dos hombres cuyos cadáveres fueron hallados con minutos de diferencia este sábado a primera hora de la tarde en Murcia, indican fuentes policiales.

Las mismas fuentes descartan, a priori, que los fallecimientos estén relacionados y, a falta de las autopsias, una primera inspección ocular revela que no hay signos evidentes de que ninguno de los varones sufriese una muerte violenta.

No obstante, las pesquisas han de ponerse en marcha, para corroborar si se produjo o no la intervención de una tercera persona en alguno de los decesos.

En concreto, la Policía Nacional investiga la muerte de un hombre cuyo cadáver fue encontrado en una zona apartada del municipio de Murciaeste sábado por la tarde.

El hallazgo fue efectuado a las 15.50 en el carril Condomina, en la capital de la Región.

Al lugar se movilizaron agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional, cuerpo competente para hacerse cargo de la investigación, así como una ambulancia, cuyos sanitarios reconocieron al varón y confirmaron que estaba fallecido.

Indocumentado y junto a enseres

Al lado del cuerpo sin vida, la Policía descubrió una tienda de campaña, dos carros de la compra de los que hay en los supermercados y diferentes enseres que, presumiblemente, conformaban las pertenencias de esta persona.

El hombre se encontraba indocumentado en el momento de su muerte.

Minutos después, otro hallazgo. El segundo deceso se producía en el interior de un domicilio ubicado en el camino Orilla del Río, que está aproximadamente a un kilómetro del carril donde apareció el primer fallecido. Este emplazamiento pertenece a la población de Puente Tocinos.

Una caída en una casa

Una llamada de un pariente del fallecido daba la voz de alarma: se precisaba de asistencia médica urgente para un varón que, al parecer, había sufrido una caída en el interior de una vivienda y se hallaba inconsciente.

Al igual que en el primer suceso, a la casa se movilizaron sanitarios en una ambulancia, que únicamente confirmaron el deceso.

En el lugar se vivieron escenas de tensión por parte de numerosos familiares y allegados del difunto, que se congregaron en el domicilio y algunos de los cuales se encontraban muy nerviosos, impactados por lo sucedido. Esta circunstancia motivó el despliegue de varias unidades de la Policía en la vivienda.

Una muerte puede ser homicida, voluntaria o accidental, aunque fuentes policiales hacen hincapié en que en ambos casos, tanto en el cadáver hallado en carril Condomina como en el de Puente Tocinos, siempre se abre una investigación, a la cual se dará carpetazo si la autopsia corrobore la primera sospecha: que se trató de fallecimientos naturales o accidentales.