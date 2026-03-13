Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Agresiones a sanitariosHuelga autobuses MurciaCarlos AlcarazBasílica de la CaridadPlanes Fin de Semana
instagramlinkedin
Premios Laik Región de Murcia
Vota por tus creadores de contenido favoritos

Sucesos

Un operativo policial en locales de ocio de Torre Pacheco y San Javier detecta 15 inmigrantes irregulares

Los agentes identificaron a 134 personas y localizaron a dos hombres con órdenes judiciales de búsqueda y detención

Localizados dos hombres con órdenes de detención en un operativo policial en Torre Pacheco y San Javier

Localizados dos hombres con órdenes de detención en un operativo policial en Torre Pacheco y San Javier / Guardia Civil / Policía Local

Joaquín Vallés

La Policía Nacional y la Guardia Civil, en colaboración con las policías locales de Torre Pacheco y San Javier, han llevado a cabo recientemente un operativo conjunto de inspección de establecimientos con el objetivo de detectar posibles irregularidades administrativas en materia de extranjería y prevenir conductas ilícitas relacionadas con la seguridad ciudadana.

El dispositivo, desarrollado a finales del pasado mes de febrero, incluyó la inspección de cinco locales de ocio (tres en Torre Pacheco y dos en San Javier) en los que los agentes identificaron a un total de 134 personas. Durante las actuaciones se detectó que quince de ellas se encontraban en situación irregular en el país, por lo que se procedió a la apertura de los correspondientes expedientes administrativos.

Durante el operativo también fueron localizados dos hombres sobre los que pesaban órdenes judiciales de búsqueda y detención emitidas por distintos juzgados del territorio nacional, al estar presuntamente implicados en diversos hechos delictivos.

Además, los agentes identificaron a otras siete personas que fueron propuestas para sanción por diferentes infracciones relacionadas con la Ley de Extranjería y la Ley de Seguridad Ciudadana, entre ellas la tenencia de sustancias estupefacientes y la posesión de un arma blanca en la vía pública.

Noticias relacionadas

Este operativo se enmarca en la colaboración permanente entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las policías locales, con el objetivo de detectar posibles ilícitos penales e irregularidades administrativas y reforzar la seguridad ciudadana.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents