Sucesos
Un operativo policial en locales de ocio de Torre Pacheco y San Javier detecta 15 inmigrantes irregulares
Los agentes identificaron a 134 personas y localizaron a dos hombres con órdenes judiciales de búsqueda y detención
La Policía Nacional y la Guardia Civil, en colaboración con las policías locales de Torre Pacheco y San Javier, han llevado a cabo recientemente un operativo conjunto de inspección de establecimientos con el objetivo de detectar posibles irregularidades administrativas en materia de extranjería y prevenir conductas ilícitas relacionadas con la seguridad ciudadana.
El dispositivo, desarrollado a finales del pasado mes de febrero, incluyó la inspección de cinco locales de ocio (tres en Torre Pacheco y dos en San Javier) en los que los agentes identificaron a un total de 134 personas. Durante las actuaciones se detectó que quince de ellas se encontraban en situación irregular en el país, por lo que se procedió a la apertura de los correspondientes expedientes administrativos.
Durante el operativo también fueron localizados dos hombres sobre los que pesaban órdenes judiciales de búsqueda y detención emitidas por distintos juzgados del territorio nacional, al estar presuntamente implicados en diversos hechos delictivos.
Además, los agentes identificaron a otras siete personas que fueron propuestas para sanción por diferentes infracciones relacionadas con la Ley de Extranjería y la Ley de Seguridad Ciudadana, entre ellas la tenencia de sustancias estupefacientes y la posesión de un arma blanca en la vía pública.
Este operativo se enmarca en la colaboración permanente entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las policías locales, con el objetivo de detectar posibles ilícitos penales e irregularidades administrativas y reforzar la seguridad ciudadana.
- Grupo Orenes compra el cine Rex de Murcia para reabrirlo como un espacio cultural, artístico y social
- Educación no cierra la puerta a que los alumnos sigan en el colegio hasta los 16 años
- Forbes elige dos colegios de la Región de Murcia entre los 100 mejores de España en 2026
- López Miras anuncia un proceso extraordinario para cubrir más de medio centenar de plazas del Consorcio de Bomberos
- De Murcia a Venecia por 9 euros en verano: estos son los precios para volar desde Corvera a la ciudad de los canales
- Atraca a punta de cuchillo un banco de Murcia y deja herida y sangrando a una mujer
- Trinitario Casanova, fuera de los negocios: condenado a 8 años sin poder administrar empresas
- Alberto Buendía, de abrir una pequeña heladería en Puente Tocinos a hacer el mejor helado de España: 'Queremos llevar Snoopy fuera de Murcia