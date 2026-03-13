Un operativo policial en locales de ocio de Torre Pacheco y San Javier detecta 15 inmigrantes irregulares

La Policía Nacional y la Guardia Civil, en colaboración con las policías locales de Torre Pacheco y San Javier, han llevado a cabo recientemente un operativo conjunto de inspección de establecimientos con el objetivo de detectar posibles irregularidades administrativas en materia de extranjería y prevenir conductas ilícitas relacionadas con la seguridad ciudadana.

El dispositivo, desarrollado a finales del pasado mes de febrero, incluyó la inspección de cinco locales de ocio (tres en Torre Pacheco y dos en San Javier) en los que los agentes identificaron a un total de 134 personas. Durante las actuaciones se detectó que quince de ellas se encontraban en situación irregular en el país, por lo que se procedió a la apertura de los correspondientes expedientes administrativos.

Durante el operativo también fueron localizados dos hombres sobre los que pesaban órdenes judiciales de búsqueda y detención emitidas por distintos juzgados del territorio nacional, al estar presuntamente implicados en diversos hechos delictivos.

Además, los agentes identificaron a otras siete personas que fueron propuestas para sanción por diferentes infracciones relacionadas con la Ley de Extranjería y la Ley de Seguridad Ciudadana, entre ellas la tenencia de sustancias estupefacientes y la posesión de un arma blanca en la vía pública.

Este operativo se enmarca en la colaboración permanente entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las policías locales, con el objetivo de detectar posibles ilícitos penales e irregularidades administrativas y reforzar la seguridad ciudadana.