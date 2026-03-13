"La noticia fue un alivio, pero ahora empieza el duelo": la familia de Francisca Cadenas habla tras la confesión del crimen

La familia de Francisca Cadenas habla después de una semana de silencio en el inicio del final de casi nueve años de incertidumbre. Tras el hallazgo de restos humanos el miércoles, la confirmación forense el jueves y la confesión este viernes de uno de los detenidos como autor material del crimen, los hijos de la vecina de Hornachos han comparecido públicamente para agradecer el apoyo recibido durante todo este tiempo y recordar quién era la mujer cuya desaparición marcó al pueblo en 2017.

"La noticia fue en cierta parte un alivio para toda la familia, pero ahora empieza una fase muy dura: pasar el duelo por la muerte de nuestra madre", ha afirmado Javier Meneses, hijo mediano de Francisca Cadenas, durante la comparecencia.

Palabras de agradecimiento

Con emoción y la voz entrecortada, Javier ha querido comenzar agradeciendo el trato recibido durante todos estos años. "Queremos agradecer a todos los medios de comunicación por estar presentes y por el trato que habéis tenido hacia nosotros y, sobre todo, hacia mi madre", ha señalado.

También tuvo palabras de reconocimiento para los investigadores que han trabajado en el caso durante casi una década. "No olvidarnos del trabajo impecable que han hecho y están haciendo los equipos que han ayudado a resolver el caso de mi madre".

Nueve años de lucha

La desaparición de Francisca Cadenas el 9 de mayo de 2017 en Hornachos se convirtió en uno de los casos más extensos de personas desaparecidas en Extremadura. Durante estos años, la familia mantuvo viva la búsqueda y reclamó que la investigación no quedara en el olvido. Tanto es así, que el caso se archivó en los juzgados y fueron sus hijos y su marido los que insistieron para que la Unidad Central Operativa (UCO) entrara en el caso para intentar encontrar a Cadenas.

El hijo menor, José Antonio Meneses, ha querido subrayar el respaldo que han recibido desde el primer día. "Especialmente al pueblo de Hornachos, que ha estado volcado desde que ocurrió este trágico suceso", ha recalcado. Además, ha coincidido con su hermano Javier para reconocer el trabajo de las diferentes unidades de la Guardia Civil que han participado en la investigación a lo largo de estos años.

Viviendo a escasos metros del asesino

Pero su intervención dejó también una de las reflexiones más duras de la comparecencia. José Antonio ha reflexionado haciendo pensar "¿cómo esta familia ha convivido sabiendo que a su madre, a su esposa, la habían asesinado y que esas personas vivían a escasos metros de nuestro domicilio?", para transmitir su dolor.

Para la familia, uno de los aspectos más difíciles de asumir es precisamente esa cercanía. Durante años convivieron con la sospecha de que la respuesta podía estar muy cerca. "Lo que hemos tenido que aguantar nosotros y también lo que ella desgraciadamente tuvo que pasar aquella noche", ha añadido.

"Mi madre se entregaba a todo el pueblo"

Los tres hermanos han aprovechado la comparecencia para recordar también quién era Francisca Cadenas más allá de la figura como desaparecida. "Mi madre era una persona joven, una persona que se entregaba a todo el pueblo", explica José Antonio Meneses.

Cadenas tenía 59 años cuando desapareció. Para su familia, una edad en la que todavía quedaban muchos años por delante. "Le quedaba toda la vida por disfrutar de mi padre, de nosotros, del nieto que tuvo y que tanto soñó".

El apoyo recibido desde Hornachos y desde pueblos cercanos durante todo este tiempo, explican, refleja el cariño que Francisca despertaba entre sus vecinos.

Una promesa para mantener la lucha

Uno de los momentos más íntimos de la comparecencia ha llegado cuando José Antonio recordó a su abuela Ana, madre de Francisca. Tras la desaparición, vivía con la familia, pero con el paso del tiempo tuvo que ingresar en una residencia. Antes de fallecer le dejó un mensaje que él asegura haber llevado consigo durante todos estos años. "El último día que fui a verla me dijo: ‘Lucha por saber qué ocurrió aquí’".

Esta es la imagen que ha tenido grabada "a fuego" durante todo este tiempo y lo que le ha "mantenido para luchar durante casi nueve años", ha reconocido el hijo menor de Francisca. Durante ese tiempo, la familia impulsó concentraciones, reclamó apoyo institucional y pidió que la investigación fuera asumida por la UCO de la Guardia Civil. "Nos hemos dejado la vida para que este caso no quedara en el olvido", explicó.

"El último día que fui a ver a mi abuela me dijo: ‘Lucha por saber qué ocurrió aquí’" José Antonio Meneses — Hijo menor de Francisca Cadenas

La confesión del crimen y el final de la incertidumbre

El caso dio un giro definitivo en el inicio de esta semana. El miércoles se localizaron restos humanos en el marco de la investigación. El jueves los exámenes biológicos confirmaron que pertenecían a Francisca Cadenas. Y este viernes uno de los detenidos ha confesado ser el autor material del asesinato.

Para la familia, conocer la verdad supone cerrar la etapa más dolorosa: la de la incertidumbre. Una resolución que ha pasado también por enfrentarse a quien ha estado detrás de la desaparición de su madre: "Después de nueve años necesitaba mirarlos a los ojos", confesaba José Antonio, que durante los registros siguió de cerca el trabajo de los investigadores.

"La vida nos la han arrebatado"

Además, ha reconocido que el asesino de su madre les "ha destrozado emocionalmente y no somos las mismas personas que éramos antes". "La vida nos la han arrebatado por completo"

El hijo mayor, Diego Meneses, ha intervenido brevemente, pero ha ofrecido una frase que resume el sentimiento de la familia: "Por lo menos vamos a poder descansar, entre comillas", ha dicho. Porque conocer la verdad no borra el dolor.

Un mensaje para otras familias de desaparecidos

La familia ha querido terminar con un mensaje dirigido a quienes siguen buscando a un ser querido desaparecido. "A todos los familiares queremos decirles que al final se puede", ha afirmado Javier Meneses. Los últimos días han sido especialmente intensos para ellos. En apenas 72 horas se han sucedido el hallazgo de los restos, la confirmación de la identidad y la confesión del crimen. "Llevamos tres días que yo creo que no hemos dormido apenas", ha explicado.

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Ahora comienza una nueva etapa. "La alegría fue inmensa, pero ahora tenemos que empezar a transitar una fase muy dura". Esa fase es el tiempo del duelo. Y el intento de reconstruir una vida que, como reconocen, nunca volverá a ser la misma.