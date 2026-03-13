Una mujer recibió un perdigonazo en el glúteo tras viajar desde Hellín a Abarán para una compraventa de droga

Una mujer de 26 años de edad recibió un perdigonazo en el glúteo tras viajar desde la localidad albaceteña de Hellín al municipio murciano de Abarán para, supuestamente, una compraventa de droga, indican fuentes cercanas al caso.

El suceso, que se saldó sin detenciones, se produjo el pasado fin de semana en el marco de una discusión vinculada al trapicheo de estupefacientes, apuntan las mismas fuentes.

Los hechos tuvieron lugar, según detalló entonces el Centro de Coordinación de Emergencias, en la calle Doctor Fructuoso, en San José Artesano.

La personas que llamó al 112 para pedir ayuda dijo que cuatro personas armadas habían arremetido contra la víctima, la cual resultó herida.

A la zona se movilizaron agentes de la Policía Local, así como de la Benemérita, y una ambulancia, cuyos sanitarios atendieron a la afectada.

Trasladada al Lorenzo Guirao de Cieza

La mujer, afortunadamente, se encontraba consciente y sus lesiones no revestían gravedad, constatan testigos y fuentes próximas a la investigación. Lo que recibió fue una perdigonada, no un disparo con arma de fuego, dejan claro las citadas fuentes.

No obstante, fue llevada al Lorenzo Guirao de Cieza, el hospital más cercano, a fin de ser sometida a un examen médico más en profundidad, puesto que presentaba un perdigonazo que le alcanzó una de las nalgas.

Al sufrir la víctima lesiones de escasa envergadura, la ley marca que, para que el asunto siga adelante, es imprescindible que denuncie

Del asunto se hizo cargo la Guardia Civil: cabe recordar que las Policías Locales carecen de competencias de investigación en materia de seguridad ciudadana.

La denuncia es imprescindible

Los investigadores se entrevistaron con testigos y con la propia mujer herida y determinaron que lo sucedido había tenido lugar durante una riña en esa transacción ilícita de sustancias.

Al sufrir la víctima lesiones de escasa envergadura, la ley marca que, para que el asunto siga adelante, es imprescindible su denuncia.

El vigente Código Penal considera que se da un delito de lesiones leves cuando la víctima solo precisa de una primera cura o asistencia facultativa, sin que haya un tratamiento quirúrgico posterior: sería el caso de esta joven.

La Fiscalía no suele intervenir en caso de delitos leves de lesiones, a menos que existan circunstancias agravantes o que la víctima sea especialmente vulnerable.