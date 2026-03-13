Investigación
Investigan una agresión de un grupo de menores a una adolescente de 13 años en Pontevedra grabada en vídeo
Ocurrió en la plaza de Barcelos y hay preocupación entre los padres de la ciudad
R. P.
La Policía Nacional investiga una agresión a una menor de 13 años ocurrida el pasado viernes, día 6 de marzo, en la plaza de Barcelos de la ciudad de Pontevedra.
Según fuentes policiales, fue la familia de la menor la que acudió en la mañana del jueves a denunciar los hechos, tras tener conocimientos del mismo.
La agresión se habría producido en la tarde del viernes entre menores de entre 12 y 14 años de edad. Gracias a la existencia de un vídeo de la pelea, se ha podido identificar a los presuntos implicados.
De esta manera, este viernes la Policía Nacional está tomando declaración a los menores, para después enviar a Fiscalía toda la documentación sobre el caso.
Según otras fuentes, supuestamente habría sido una menor la que agredió a la víctima, comenzando un forcejeo entre ambas en el que otras jóvenes se habrían involucrado dándole patadas y tirándole del pelo.
La niña, de 13 años, habría acudido al hospital y presentado el parte de lesiones en la denuncia, junto con los vídeos.
Este episodio ha generado inquietud y preocupación entre padres de la ciudad.
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