Cuatro heridos en un accidente de tráfico en Alhama de Murcia tras caer un coche a una rambla

Servicios de emergencia rescataron y trasladaron al hospital a cuatro personas que resultaron heridas en un accidente de tráfico ocurrido la noche de este jueves en la carretera RM-E10, en las inmediaciones del polígono industrial de Alhama de Murcia.

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 recibió a las 22.00 horas una llamada alertando de la salida de la vía de un vehículo que había caído por un terraplén hasta una rambla de unos cuatro o cinco metros de profundidad. Los alertantes informaban de que había cuatro ocupantes heridos, uno de ellos atrapado.

Hasta el lugar se desplazaron patrullas de la Guardia Civil y de la Policía Local, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia y tres ambulancias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

Noticias relacionadas

Los heridos (dos hombres y dos mujeres de entre 29 y 30 años) fueron rescatados por los bomberos, atendidos por los sanitarios y posteriormente trasladados al hospital Virgen de la Arrixaca, en Murcia.