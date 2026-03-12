Investigación
Vendía en su supermercado 24 horas de Los Alcázares tabaco de mascar que traía de su India natal de contrabando
El material estaba escondido dentro de cajas serigrafiadas con marcas de bebidas alcohólicas, alimentos y otro tipo de mercancías y "se trata de la primera incautación de este tipo de tabaco de la que se tiene constancia"
Un total de 378 bolsitas de tabaco y otras 579 de tabaco con filtro, todas originarias de la India. Es lo que se vendía en un supermercado 24 horas de Los Alcázares, hasta que la Guardia Civil requisó la mercancía. "Se trata de la primera incautación de este tipo de tabaco de la que se tiene constancia", afirman desde el Cuerpo.
En concreto, informó el Instituto Armado este jueves en una nota, "la inspección del establecimiento permitió localizar –dentro de cajas serigrafiadas con marcas de bebidas alcohólicas, alimentos y otro tipo de mercancías– 378 bolsitas de tabaco de masticar y 579 bolsitas de tabaco con filtro para masticar, todas ellas de conocidas marcas originarias de la India".
Su poseedor, un hombre de origen indio, "carecía de documentación que amparase su legal tenencia y comercialización", detalla la Benemérita, que precisa que "además, los envoltorios no tenían precinto fiscal y el etiquetado del producto no aparecía en castellano, todo lo cual implica una importación irregular".
"Un polvo blanco que se mastica junto a las hojas"
Prosigue la nota: "El examen de su contenido permitió detectar que, en algunas de las bolsitas, la picadura de tabaco iba acompañada de una pequeña botella de pasta blanca húmeda. Los agentes averiguaron que era hidróxido de calcio o cal apagada, un polvo blanco que se mastica junto a las hojas y oxida la mezcla generando un color rojizo en la boca".
En países como India, Pakistán y Bangladesh su consumo está ampliamente extendido, aunque es un producto altamente adictivo y perjudicial para la salud.
