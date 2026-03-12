Habla la mujer herida en el atraco al banco de El Esparragal: "Me dio un empujón, me han dado puntos de aproximación y tengo una fractura en el hombro"

"Yo venía a la sucursal a recoger una tarjeta bancaria". Así comienza su relato María Dolores López, la mujer de 62 años que resultó herida este jueves en el atraco que un vecino del pueblo, Borja V. M., perpetró en la oficina que CaixaBank tiene en la población de El Esparragal.

El sujeto, un exconvicto que iba armado con un cuchillo, se hizo con un botín económico que rondaría los 1.200 euros, según confirmó la Guardia Civil. Fue arrestado poco después del suceso.

"He tocado el timbre y he visto a un encapuchado. Llevaba un pasamontañas y un cuchillo", rememoró la afectada, en declaraciones a los medios de comunicación tras salir del Reina Sofía, donde fue llevada en ambulancia para ser atendida de sus lesiones.

Exterior de la sucursal bancaria de El Esparragal, en Murcia, que fue asaltada este jueves. / Juan Carlos Caval

"Yo me he retraído un poco para irme, pero no me ha dejado", comentó la sexagenaria, que apuntó que una de las trabajadoras que había en el interior del banco abrió la puerta. Fue entonces cuando "me dio un empujón y me tiró ahí en medio".

"Me han tenido que dar en la frente unos puntos de aproximación y tengo una fractura del húmero, en el hombro", detalla María Dolores, que presenta lesiones sangrantes en la frente.

El ladrón llegó a herir a dos personas: a esta mujer, a la que arrojó al suelo, y a un varón, al que también empujó y tiró, afirman testigos. Tras hacerse con el botín, se marchó, y fue entonces cuando agunos de los presentes llamaron a Emergencias, para dar la voz de alarma.

Al lugar se movilizaron varias ambulancias, así como patrullas de la Guardia Civil, cuerpo encargado de la investigación. Los agentes se entrevistaron con los testigos, a fin de esclarecer qué había pasado.

Lo pillaron en un tejado

El sospechoso fue identificado, localizado y detenido en tan poco tiempo porque muchos de los que estaban en la oficina cuando entró lo reconocieron, dado que se trataba de un paisano del pueblo. Lo encontraron en el tejado de una vivienda (por donde, supuestamente, estaba intentado huir) y lo detuvieron, indicó horas después un portavoz de la Guardia Civil en un mensaje a los medios.

Fuentes cercanas al caso detallaron que el presunto autor del atraco es un hombre nacido en 1991 con antecedentes: de hecho, hace poco tiempo que salió de la cárcel.

Es el segundo atraco en un banco que acontece en la Región en menos de una semana, después de que el viernes pasado dos jóvenes asaltasen una sucursal en San Pedro del Pinatar, con una pistola de plástico y un machete. Estos chicos, uno de ellos menor, llegaron a tomar rehenes y fueron arrestados en el mismo banco.

El atracador adulto cuenta ya con antecedentes por quebrantar una orden de alejamiento, en el marco de la violencia de género. Esto ocurrió el año pasado, cuando el joven era aún menor de edad.