Roba un cordón de oro del tirón en el barrio de San Andrés de Murcia e intenta huir de la Policía en patinete

Un hombre, cuya identidad y edad no han sido facilitadas, ha sido detenido por robar una cadena del tirón en Murcia e intentar huir en patinete de la Policía, que finalmente lo interceptó, informan fuentes policiales.

El episodio tuvo lugar en la avenida Juan de la Cierva, la que va de San Agustín, hasta el Malecón, cuando el sujeto se aproximó a su víctima, a la que no conocía de nada, pero eligió al ver que llevaba al cuello un llamativo cordón, presumiblemente de oro.

El individuo se acercó al viandante y le pegó un tirón para arrancarle la pieza de oro que llevaba en el cuello. La cadena cayó al suelo tras el tirón y el sujeto la agarró. Tras perpetrar el asalto, el ladrón escapó en su vehículo de movilidad personal y la víctima llamó al 091.

Dispositivo de cierre y búsqueda

Al lugar se movilizó una patrulla de la Policía Nacional. Según explicó el cuerpo en una nota de prensa, "con la descripción del autor, los agentes establecieron un dispositivo de cierre y búsqueda en las inmediaciones que permitió localizar a un varón sobre un patinete, cuyas características físicas encajaban con las recopiladas del responsable del intento de robo".

Los efectivos procedieron a darle el alto, "pero, de manera sorpresiva se dio a la fuga, logrando finalmente interceptarlo y detenerlo, pudiendo comprobar como había sido detenido en dos ocasiones con anterioridad por la comisión de hechos similares", prosigue el comunicado policial.

Los agentes recuperaron el cordón, el cual aún llevaba encima el sospechoso.

Noticias relacionadas

El detenido fue llevado a la Comisaría de Distrito del Carmen (la única que está abierta de noche). Fue trasladado al Juzgado de Guardia de Murcia, como presunto autor de un robo con violencia, y salió en libertad con cargos.