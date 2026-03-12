Sucesos
Roba un cordón de oro del tirón en el barrio de San Andrés de Murcia e intenta huir de la Policía en patinete
El sospechoso, que había sido detenido en dos ocasiones anteriores, está libre con cargos tras pasar por el Juzgado de Guardia
Un hombre, cuya identidad y edad no han sido facilitadas, ha sido detenido por robar una cadena del tirón en Murcia e intentar huir en patinete de la Policía, que finalmente lo interceptó, informan fuentes policiales.
El episodio tuvo lugar en la avenida Juan de la Cierva, la que va de San Agustín, hasta el Malecón, cuando el sujeto se aproximó a su víctima, a la que no conocía de nada, pero eligió al ver que llevaba al cuello un llamativo cordón, presumiblemente de oro.
El individuo se acercó al viandante y le pegó un tirón para arrancarle la pieza de oro que llevaba en el cuello. La cadena cayó al suelo tras el tirón y el sujeto la agarró. Tras perpetrar el asalto, el ladrón escapó en su vehículo de movilidad personal y la víctima llamó al 091.
Dispositivo de cierre y búsqueda
Al lugar se movilizó una patrulla de la Policía Nacional. Según explicó el cuerpo en una nota de prensa, "con la descripción del autor, los agentes establecieron un dispositivo de cierre y búsqueda en las inmediaciones que permitió localizar a un varón sobre un patinete, cuyas características físicas encajaban con las recopiladas del responsable del intento de robo".
Los efectivos procedieron a darle el alto, "pero, de manera sorpresiva se dio a la fuga, logrando finalmente interceptarlo y detenerlo, pudiendo comprobar como había sido detenido en dos ocasiones con anterioridad por la comisión de hechos similares", prosigue el comunicado policial.
Los agentes recuperaron el cordón, el cual aún llevaba encima el sospechoso.
El detenido fue llevado a la Comisaría de Distrito del Carmen (la única que está abierta de noche). Fue trasladado al Juzgado de Guardia de Murcia, como presunto autor de un robo con violencia, y salió en libertad con cargos.
- Forbes elige dos colegios de la Región de Murcia entre los 100 mejores de España en 2026
- En directo: Real Murcia-Marbella
- El río Chícamo, un oasis único en la Región de Murcia que lucha contra especies invasoras, urbanismo ilegal y abandono rural
- Ocho municipios de la Región de Murcia se disputan el megacentro de chips securizados de Quantix
- El tranvía de Murcia se asoma a tres municipios: la Región encarga el estudio para llevarlo a Alcantarilla, Molina y Santomera
- Aluvión de consultas, reubicaciones y cancelaciones en las agencias de viaje murcianas por la guerra: 'Hay clientes que están cambiando sus vacaciones
- Lorca contará con un circuito de carreras internacional gracias a una inversión de 7 millones
- Colas kilométricas en Cartagena para probar Las Tartas de Julita el día de su apertura: 'Porciones desde 3.50 euros