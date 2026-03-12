Cuatro policías nacionales salvaron a los trabajadores atrapados en la nave incendiada en Yecla antes de la llegada de los bomberos

Cuatro policías nacionales salvaron a los trabajadores de la nave incendiada en Yecla este miércoles por la tarde antes de la llegada de los bomberos.

Los hechos tuvieron lugar en una nave de pinturas emplazada en el camino de Sax, en el citado municipio del Altiplano. Tal y como explicó Adrián Rodríguez, secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en la Región de Murcia, "los primeros en percatarse de la situación fueron dos 'zetas' que se encontraban prestando servicio en las inmediaciones tras finalizar una intervención previa".

"Los agentes observaron una columna de humo que salía de una nave industrial, por lo que se dirigieron de inmediato hacia el lugar para comprobar lo que estaba ocurriendo", prosigue el representante del SUP, que concreta que "a su llegada localizaron al encargado de la nave, que entraba y salía del interior en evidente estado de nerviosismo".

Fue el propio encargado el que explicó que "tres trabajadores permanecían dentro, sin poder abandonar el inmueble debido a la acumulación de humo". Los policías, ante esto, pusieron primero a salvo al jefe y acto seguido entraron en la nave, "pese a no disponer de equipos específicos de respiración ni de protección frente al humo", subraya Rodríguez.

"En el interior localizaron a tres personas desorientadas y con claros síntomas de intoxicación por inhalación de humo, logrando evacuarlas al exterior y ponerlas a salvo", detalla el SUP.

Cuando llegaron, después, sanitarios en una ambulancia, atendieron tanto a los empleados como a los policías.

Según indicó el 112 el miércoles, el lugar fueron atendidos tres hombres, dos de ellos de 49 años y otro de 48 años. Uno de ellos fue llevado al Virgen del Castillo por intoxicación de humo, mientras que los otros dos recibieron únicamente asistencia in situ.

El SUP valora su "profesionalidad y vocación de servicio"

"Desde el SUP queremos destacar la profesionalidad, rapidez de reacción y vocación de servicio demostrada por estos policías nacionales que, como ocurre en numerosas ocasiones, son los primeros en llegar al lugar al encontrarse patrullando las calles de nuestras ciudades", recalcó Rodríguez.

En este sentido, manifestó que "son actuaciones como estas las que deberían ser reconocidas y valoradas institucionalmente", aunque "en demasiadas ocasiones ese reconocimiento no llega a quienes realmente se juegan la integridad física en la calle, mientras que otras distinciones y medallas terminan recayendo en personas cuya principal virtud ha sido su proximidad, afinidad o relación con determinados responsables o con el gobierno de turno".