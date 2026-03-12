Atraca a punta de cuchillo un banco de Murcia y deja herida y sangrando a una mujer

Un individuo perpetró este jueves por la mañana un atraco a ounta de cuchillo e hirió a una mujer, al propinarle un empujón, en una sucursal bancaria del municipio de Murcia, indican fuentes cercanas al caso.

El sospechoso, que iba encapuchado y, según los testigos, con ropa negra y pantalón blanco, se hizo con un botín económico que rondaría los 1.200 euros, según confirmó la Guardia Civil.

En concreto, los hechos tuvieron lugar minutos antes de las diez de la mañana, en la oficina que CaixaBank tiene en la población de El Esparragal. Ahí, accedió, explicaron los testigos, un sujeto que cubría su rostro y empuñaba un arma blanca de grandes dimensiones.

Exigió, esgrimiendo el cuchillo (un machete, según algunos de los presentes), que le entregasen el dinero, cosa que hicieron los trabajadores presentes.

Los testigos avisan de que hay dos heridos

El ladrón llegó a herir a dos personas: a una mujer, a la que arrojó al suelo, tras lo cual presentaba heridas sangrantes, y a un varón, al que también golpeó y tiró, afirman testigos. Ninguno de ellos sufrió heridas por arma.

Al lugar se movilizaron varias ambulancias, así como patrullas de la Guardia Civil, cuerpo encargado de la investigación. Los agentes se entrevistaron con los presentes, a fin de esclarecer qué había pasado.

Muchos de los que estaban en la oficina bancaria cuando entró lo reconocieron, dado que se trataba de un vecino del pueblo

Los investigadores comenzaron la búsqueda del sujeto, el cual, tras perpetrar el asalto, huyó de la oficina a la carrera. La búsqueda dio sus frutos al poco y el presunto autor fue capturado: se trataba de un vecino de la localidad, español y cuyas iniciales son B. V. M.

Lo capturan en un tejado

El sospechoso fue identificado, localizado y detenido en tan poco tiempo porque muchos de los que estaban en la oficina cuando entró lo reconocieron, dado que se trataba de un paisano del pueblo. Lo encontraron en el tejado de una vivienda (por donde, supuestamente, estaba intentado huir) y lo detuvieron, indicó horas después un portavoz de la Guardia Civil en un mensaje a los medios.

En cuanto a los heridos, sufrieron únicamente contusiones, aunque, en el caso de la mujer, de 62 años, sí fue necesario su traslado a un centro hospitalario, en concreto al Reina Sofía de Murcia, para ser sometida a una exploración médica en profundidad.

Es el segundo atraco en un banco que acontece en la Región en menos de una semana, después de que el viernes pasado dos jóvenes asaltasen una sucursal en San Pedro del Pinatar, con una pistola de plástico y un machete. Llegaron a tomar rehenes y fueron arrestados en el mismo banco.