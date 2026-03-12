Abandonan en la A-7 en Alhama de Murcia una autocaravana con más de media tonelada de droga dentro

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas por dejar abandonada una autocaravana con más de media tonelada de droga dentro junto a la A7, a su paso por Alhama de Murcia, indica el cuerpo en una nota de prensa.

Los sospechosos son cuatro hombres y una mujer –algunos con antecedentes por narcotráfico–, con edades comprendidas entre los 21 y los 51 años y vecinos de los municipios almerienses de Berja, Roquetas de Mar y El Ejido, a los que se atribuye la presunta autoría de los delitos de tráfico de droga, conducción temeraria, daños, simulación de delito y de pertenencia a grupo criminal, precisa el comunicado.

Formaban, supuestamente, una banda que se dedicaría al transporte de droga hasta países de Europa.

Varios bultos de hachís sobre el asfalto

Las pesquisas, bautizadas como operación 'Alhauto', arrancaron el pasado verano, cuando miembros del Servicio de Conservación de Carreteras descubrieron varios bultos de hachís sobre el asfalto de la autovía A-7, a su paso por el municipio de Alhama de Murcia.

La Benemérita fue al lugar, requisó la droga, siguió su pista y, en una zona aislada cercana. dio con una autocaravana de matrícula extranjera a la que le faltaba una de sus ruedas traseras y que presentaba daños en la carrocería. No había persona alguna junto al vehículo. Estaba abandonado.

Fardos abandonados y hallados por la Benemérita. / Guardia Civil

Los agentes entraron en el vehículo y ahí hallaron "numerosos paquetes prensados de marihuana y hachís, de envoltorio similar a los localizados en la autovía", destaca la nota. Su pesaje arrojó un total de 170 kilos de hachís y 360 kilos de marihuana".

El caso fue puesto en conocimiento de la Policía Judicial, para ver qué pasó. Y descubrieron que todo empezó cuando la autocaravana circulaba por la autovía y perdió un neumático.

"Al parecer, el conductor continuó varios kilómetros mientras la llanta sin rueda rozó la carrocería hasta dejar una abertura en la parte inferior por donde cayeron algunos de los bultos a la calzada", concreta la Guardia Civil, que añade que "varios usuarios de la vía sufrieron desperfectos en sus vehículos al tener que sortear los obstáculos que la caravana fue dejando tras de sí".

Noticias relacionadas

La autocaravana había sido alquilada en Málaga. "Las incesantes tareas de investigación permitieron averiguar que, aunque el día del suceso el conductor iba solo, otros individuos hacían de escolta a bordo de un turismo de alta gama, conocido en el argot policial como '‘vehículo lanzadera'. Entre estas personas, supuestamente, iba la mujer, esposa del conductor de la autocaravana", subraya.