Tres heridos al incendiarse una nave de pinturas en Yecla

Un incendio declarado este miércoles en una nave dedicada al sector de las pinturas en el camino de Sax, en Yecla, ha dejado a tres personas heridas, según han informado desde el 1-1-2.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Región de Murcia ha recibido numerosas llamadas a las 15.39 horas alertando de que una columna de humo negro de grandes dimensiones emanaba de una nave dedicada al sector de las pinturas. En ellas también se informaba de la densidad del humo y la posible propagación de las llamas a otras naves cercanas del recinto industrial.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado patrullas de la Policía Local, efectivos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) de la Región de Murcia y ambulancias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061. Los servicios de extinción han trabajado intensamente en el control del fuego debido a los materiales allí almacenados y han logrado extinguirlo a las 18.00 horas.

Como consecuencias del siniestro, en el lugar fueron atendidos tres hombres, dos de ellos de 49 años y otro de 48 años. Tras una primera valoración, uno de los afectados ha sido trasladado al Hospital Virgen del Castillo por intoxicación de humo, mientras que los otros dos han recibido asistencia in situ sin que fuera necesario su traslado a un centro hospitalario.

Otro incendio en un túnel de lavado de Murcia

En Murcia se ha registrado otro incendio. A las 16:39 horas, el 112 comenzó a recibir llamadas alertando de un incidente en una estación de servicio. Según los testimonios de los testigos, un coche había comenzado a arder de forma repentina junto a la zona del túnel de lavado de una gasolinera ubicada al final de la Avenida Ciclista Mariano Rojas, en el municipio de Murcia.

El coche, con daños tras el incendio en un túnel de lavado de Murcia / 112

Ante la potencial peligrosidad de la situación por la proximidad de los surtidores de combustible, se han desplazado a la zona de inmediato patrullas de la Policía Local y dotaciones de Bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Murcia.

A la llegada de los servicios de emergencias se comprobó que el incendio ya había sido apagado por las personas que se encontraban en el lugar con la ayuda de extintores, evitando que el fuego alcanzara mayores dimensiones.

Como consecuencia del suceso, el turismo ha quedado parcialmente afectado por las llamas, y no se han registrado heridos de ninguna consideración.