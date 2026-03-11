Investigación
La Policía toma el Barrio del Peral en Cartagena en un amplio operativo que deja al menos cuatro detenidos
Hasta 45 agentes se han desplegado en la barriada cartagenera dentro de una investigación para esclarecer varios robos en casas habitadas
La Policía Nacional ha desarrollado en la mañana de este miércoles un amplio operativo en el Barrio del Peral de la ciudad de Cartagena que se ha saldado con al menos cuatro detenidos por robos con violencia en casas habitadas.
El dispositivo, formado por 45 agentes de las Brigadas de Policía Judicial y Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Cartagena, se ha desplegado sobre la una y media del mediodía en la calle Submarino de la citada barriada, como parte de una investigación llevada a cabo para esclarecer varios robos en viviendas del municipio cuando sus moradores se encontraban en el interior.
Además, los detenidos también asaltaban a los viandantes y los obligaban a sacar dinero del cajero automático a punta de navaja, según algunas fuentes.
Los policías han realizado numerosos registros en varios inmuebles de la zona hasta dar con los sospechosos. Fuentes cercanas al caso informan de que al menos cuatro personas han sido detenidas e indican que no se descarta el arresto de alguna más.
La fuerte presencia policial también servía este miércoles para tranquilizar a muchos vecinos, que se encontraban asustados de los contiuos robos en la zona.
Los detenidos pasarán previsiblemente a disposición judicial en las próximas horas para determinar su posible ingreso en presión. La investigación sigue en curso.
