Explotación laboral
Macroinspección en una nave de paquetería de El Palmar: detectan a 26 personas en situación irregular y posibles casos de "falsos autónomos"
El operativo de la Policía Nacional dejó 50 propuestas de sanción laboral y 18 denuncias por infracciones de transporte
Un operativo conjunto de Policía Nacional, Policía Local de Murcia e Inspección de Trabajo y Seguridad Social desplegado el pasado mes de febrero en una zona industrial de la pedanía de El Palmar ha destapado presuntas irregularidades laborales en una nave dedicada al reparto masivo de paquetería.
La actuación se inició tras una investigación previa de la unidad especializada de la Policía Nacional en materia de explotación laboral, que alertó de la posible presencia de un elevado número de personas en situación irregular y que estarían realizando tareas de carga, clasificación y reparto en múltiples furgonetas de transporte.
Durante la inspección del almacén, al que cada mañana acude un importante volumen de vehículos para recoger y distribuir envíos, los agentes identificaron a más de 120 personas vinculadas a la actividad. Según las comprobaciones realizadas, parte de los trabajadores podrían estar siendo utilizados como "falsos autónomos", una situación que será evaluada por la Inspección de Trabajo tras la tramitación de 50 propuestas de sanción en materia laboral.
Un total de 19 personas fueron detenidas por infracciones graves a la Ley de Extranjería
En el ámbito de Extranjería, la Policía Nacional localizó a 26 personas que carecían de permiso de residencia y trabajo. De ellas, 19 fueron detenidas por infracciones graves a la Ley de Extranjería.
Por su parte, la Policía Local de Murcia levantó 18 propuestas de sanción por infracciones a la normativa de transportes y otras 12 por carecer de permiso de conducir homologado en España. Además, se procedió a retirar varias furgonetas al depósito municipal de vehículos.
Las actuaciones, enmarcadas en el control de la legalidad laboral y la seguridad en el transporte, continúan ahora con la valoración administrativa de las irregularidades detectadas.
