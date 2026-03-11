Investigan a tres vecinos de Caravaca por abandonar dos cachorros gravemente desnutridos

La Guardia Civil de la Región ha desarrollado en Caravaca de la Cruz la operación ‘Slim’, una investigación que ha permitido esclarecer varios casos de abandono y maltrato animal y que se ha saldado con la identificación e investigación de tres vecinos del municipio como presuntos autores de un delito contra los animales.

La actuación, llevada a cabo por agentes de la Patrulla de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) con la colaboración de la Policía Local de Caravaca de la Cruz, se inició tras detectarse el abandono de dos cachorros que presentaban evidentes síntomas de desnutrición severa y caquexia, lo que suponía un grave riesgo para su vida e integridad. Además, uno de los animales presentaba una mutilación parcial en el rabo.

Los hechos tuvieron lugar en los extrarradios del municipio, cuando un agente de la Policía Local que se encontraba fuera de servicio observó cómo el conductor de un vehículo arrojaba a dos cachorros desde el maletero y los abandonaba precipitadamente en el lugar. Tras alertar de la situación, una patrulla de la Policía Local se desplazó hasta la zona y localizó a los animales, dos perros mestizos de corta edad que mostraban claros signos de abandono y un estado físico muy deteriorado.

Con el objetivo de garantizar su protección y bienestar, los canes fueron trasladados de inmediato a los servicios veterinarios de la localidad, donde fueron atendidos por personal especializado. El informe veterinario confirmó el grave estado de los animales.

A partir de ese momento, los especialistas del SEPRONA iniciaron la operación y continuaron con las pesquisas para esclarecer los hechos. Durante la investigación solicitaron informes a la clínica veterinaria que atendió a los animales y a la entidad encargada posteriormente de su cuidado y adopción.

Uno de los perros presentaba una desnutrición severa / Guardia Civil

Los informes confirmaron que los perros presentaban desnutrición severa, caquexia, mucosas pálidas y un estado general de decaimiento, lo que evidenciaba que el proceso de inanición se había prolongado durante un largo periodo de tiempo.

Asimismo, uno de los animales presentaba una mutilación parcial del rabo, una práctica conocida como caudectomía, que está prohibida salvo que exista una necesidad terapéutica acreditada mediante prescripción veterinaria.

Las investigaciones permitieron finalmente identificar a tres presuntos responsables, que han sido localizados e investigados por la Guardia Civil como presuntos autores de un delito contra los animales por abandono y maltrato.

Campaña contra el maltrato animal

La Guardia Civil recuerda que desde julio de 2017 mantiene activa la campaña #YoSiPuedoContarlo, cuyo objetivo es concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de proteger el bienestar de los animales domésticos y fomentar la denuncia de cualquier conducta contraria a su cuidado.

Según la Benemérita, en los últimos años se ha registrado un aumento de la concienciación ciudadana, tanto a través de denuncias formales como mediante la colaboración en redes sociales, donde las peticiones de ayuda para esclarecer casos de maltrato animal generan una gran interacción.

La institución también subraya que tener un animal implica una gran responsabilidad y recuerda que el maltrato animal está penado en el Código Penal.

Asimismo, anima a denunciar cualquier caso de maltrato o abandono a través del teléfono 062, del correo electrónico seprona@guardiacivil.org o mediante sus perfiles oficiales en redes sociales.