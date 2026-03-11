Detenido en Torre Pacheco un joven por una decena de robos y estafas con tarjetas bancarias

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha desarrollado la operación ‘Fauron’ para esclarecer una serie de delitos contra el patrimonio cometidos en Torre Pacheco. La investigación, que permanece abierta, se ha saldado hasta el momento con la detención de un joven como presunto autor de diez hechos delictivos.

Según ha informado el cuerpo, los agentes han logrado esclarecer robos con fuerza en interior de vehículos y en comercios, además de hurtos y estafas relacionadas con el uso fraudulento de tarjetas bancarias previamente sustraídas a las víctimas.

La operación se inició el pasado mes de noviembre, cuando efectivos de Prevención de Seguridad Ciudadana detectaron un notable incremento de este tipo de delitos en el término municipal. A partir de ahí, los guardias civiles centraron las primeras diligencias en los lugares donde se cometían los robos, realizando inspecciones técnico-oculares y otras pesquisas con las que pudieron definir el modus operandi e identificar a un sospechoso.

Robos en vehículos y comercios

Los investigadores señalan que la mayoría de objetivos eran vehículos estacionados en la vía pública y comercios del casco urbano de Torre Pacheco. En ambos casos, el objetivo era apoderarse de dinero en efectivo y objetos de valor de fácil venta, además de las tarjetas bancarias, que posteriormente habrían sido utilizadas para realizar pagos o retiradas de dinero de manera ilícita.

Para evitar ser identificado, el ahora detenido habría adoptado medidas de seguridad como ocultar el rostro con prendas de vestir. Además, para dificultar su localización, pernoctaba en zonas aisladas y derruidas en los extrarradios del municipio, según detalla la Guardia Civil.

Una vez reunidos los indicios necesarios, se estableció un dispositivo de búsqueda, aunque el sospechoso salió del país en ese momento. Los agentes mantuvieron el seguimiento de su pista y aguardaron su regreso. Hace unos días, confirmaron que había vuelto a Torre Pacheco, reactivaron e intensificaron el operativo y finalmente lograron su localización y detención.

El detenido está investigado como presunto autor de robos con fuerza en vehículos y comercios, hurtos y estafas por el uso fraudulento de tarjetas bancarias. La operación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones.