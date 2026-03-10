El incendio en un piso del polígono Infante Juan Manuel de Murcia deja nueve personas atendidas por inhalación de humo

Un total de nueve personas han tenido que ser atendidas por los servicios sanitarios tras el incendio declarado en una vivienda de un edificio situado en la avenida San Juan de la Cruz, en el polígono Infante Don Juan Manuel de Murcia.

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 recibió a las 06:48 horas varias llamadas de vecinos del inmueble alertando de la presencia de abundante humo y llamas que salían del interior de una vivienda. Hasta el lugar se desplazaron patrullas de la Policía Local, efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Murcia y dos ambulancias medicalizadas de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061.

Servicios de emergencias en el incendio ocurrido esta madrugada en un tercer piso en el polígono Infante Juan Manuel de Murcia / Policía Local

Como consecuencia del incendio, nueve personas requirieron asistencia sanitaria: siete adultos (cinco mujeres y dos hombres) y dos menores. Cuatro de los afectados, todos ellos adultos, fueron trasladados en ambulancia no asistencial al hospital Reina Sofía de Murcia con carácter leve por inhalación de humo.

El resto de las personas atendidas no precisaron traslado a ningún centro hospitalario.