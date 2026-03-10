Sucesos
El incendio en un piso del polígono Infante Juan Manuel de Murcia deja nueve personas atendidas por inhalación de humo
Cuatro afectados fueron trasladados al hospital Reina Sofía tras el fuego declarado en una vivienda de la avenida San Juan de la Cruz
Un total de nueve personas han tenido que ser atendidas por los servicios sanitarios tras el incendio declarado en una vivienda de un edificio situado en la avenida San Juan de la Cruz, en el polígono Infante Don Juan Manuel de Murcia.
El Centro de Coordinación de Emergencias 112 recibió a las 06:48 horas varias llamadas de vecinos del inmueble alertando de la presencia de abundante humo y llamas que salían del interior de una vivienda. Hasta el lugar se desplazaron patrullas de la Policía Local, efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Murcia y dos ambulancias medicalizadas de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061.
Como consecuencia del incendio, nueve personas requirieron asistencia sanitaria: siete adultos (cinco mujeres y dos hombres) y dos menores. Cuatro de los afectados, todos ellos adultos, fueron trasladados en ambulancia no asistencial al hospital Reina Sofía de Murcia con carácter leve por inhalación de humo.
El resto de las personas atendidas no precisaron traslado a ningún centro hospitalario.
- Gestoso coloca a su pareja en el Ayuntamiento de Murcia con un sueldo de 60.000 euros
- Las obras del AVE Murcia-Almería obligan a expropiar más de 6.000 metros cuadrados de terrenos en Totana
- La nieve se niega a marcharse de la Región de Murcia: activada la alerta amarilla este martes
- El Real Murcia respira al ganar en Castellón
- Dos chefs de un dos estrellas Michelin abren su propio restaurante italiano en Murcia con pizzas a 10 euros
- Vox nombra a José Manuel Pancorbo nuevo presidente del partido en la Región de Murcia
- Todas las imágenes de la Carrera de la Mujer de Murcia 2026: encuentra la tuya
- Estos son los lugares donde se instalarán los radares esta semana en Murcia