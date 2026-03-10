Investigación
Un hombre se atrinchera en una vivienda de Madrid armado con una catana
Fuentes policiales señalan que el varón amenaza con arrojarse al vacío después de haber mantenido una discusión con vecinos, que han sido desalojados
EFE
Los negociadores de la Policía Nacional tratan de convencer y tranquilizar a un hombre que esta tarde, con una arma blanca en mano -al parecer una catana- se ha atrincherado en una vivienda del sexto piso del barrio madrileño de Retiro.
Fuentes policiales han indicado a EFE que el hombre amenaza con arrojarse al vacío después de haber mantenido una discusión con vecinos, que han sido desalojados.
El suceso ha ocurrido en la calle Narciso Serra, que ha sido cortada al tráfico y en la que se encuentran, además de los negociadores de la Policía, agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) del cuerpo, el Samur-Protección Civil y Bomberos del Ayuntamiento.
Los servicios de emergencia han dispuesto colchonetas por si los negociadores no logran disuardirle.
- Gestoso coloca a su pareja en el Ayuntamiento de Murcia con un sueldo de 60.000 euros
- Las obras del AVE Murcia-Almería obligan a expropiar más de 6.000 metros cuadrados de terrenos en Totana
- La nieve se niega a marcharse de la Región de Murcia: activada la alerta amarilla este martes
- Un 'bosque de columnas' protegerá los restos arqueológicos de San Esteban
- El río Chícamo, un oasis único en la Región de Murcia que lucha contra especies invasoras, urbanismo ilegal y abandono rural
- El Real Murcia respira al ganar en Castellón
- Agrede sexualmente a cuatro mujeres que pintaban un mural en Molina de Segura y pega una patada en los testículos al policía que va a detenerlo
- Dos chefs de un dos estrellas Michelin abren su propio restaurante italiano en Murcia con pizzas a 10 euros