Sucesos
Intenta atropellar a los agentes que lo descubren robando mandarinas en una finca de San Javier y acaba detenido en Murcia tras una persecución policial
El sospechoso rompió la valla de la finca para acceder al lugar y llevarse sin permiso 80 kilos de fruta, que cargó en un coche con el cual circuló 40 kilómetros hasta que pudo ser interceptado a la altura de Beniaján
Un hombre, cuya identidad y edad no han sido facilitadas, ha sido detenido en Murcia tras una persecución con la Policía por, presuntamente, intentar atropellar a los agentes que lo descubrieron robando mandarinas en una finca ubicada en San Javier, tal y como informan fuentes policiales.
Los hechos tuvieron lugar sobre las once menos diez de la noche, en una finca ubicada junto a Los Arcos. El sospechoso, supuestamente, rompió la valla de la finca para acceder al lugar y llevarse sin permiso la fruta, la cual cargó en su coche. Sin embargo, fue sorprendido: policías locales de San Javier, junto con el dueño de la finca, lo vieron escapando, a gran velocidad, en un vehículo. Y lo siguieron.
A 200 kilómetros por hora
Fue apagando las luches, llegó a ponerse a 200 kilómetros por hora, intentó embestir al vehículo de la Policía, ignoró las señales... y siguió acelerando. "En su huida intentó atropellar a los agentes, iniciándose un seguimiento controlado de unos 40 kilómetros hasta ser finalmente interceptado por nuestro agentes en Beniaján", detallaron este martes desde la Policía Local de Murcia.
El arresto fue realizado por agentes del Grupo Especial de Seguridad Ciudadana (GESC) de la Policía Local de Murcia y por efectivos de la Policía Local de San Javier.
Fuentes de este cuerpo del municipio costero apuntaron que en la finca, cuando se descubrió al sujeto, había dos personas, a las cuales este individuo dejó en el lugar cuadro huyó al ver a la Policía.
Vendedores ambulantes de mercancía robada
Cabe recordar que la Policía Local de Murcia decomisa cada año miles de kilos de frutas y verduras de procedencia dudosa.
El modus operandi de estas personas consiste en ‘recolectar’ con nocturnidad los productos de una finca ajena, a la cual se cuelan. Los introducen en su vehículo como pueden (en el maletero, en los asientos traseros...) y se van.
La jugada les sale bien en ocasiones y consiguen mercancía gratis que luego se dedican a vender. Según detallan fuentes policiales, los comercializan después en mercadillos e incluso en sus propios vehículos, como vendedores ambulantes ‘sin papeles’. Si se topan con una patrulla, como ha sido el caso, el negocio va al traste.
- Gestoso coloca a su pareja en el Ayuntamiento de Murcia con un sueldo de 60.000 euros
- Las obras del AVE Murcia-Almería obligan a expropiar más de 6.000 metros cuadrados de terrenos en Totana
- La nieve se niega a marcharse de la Región de Murcia: activada la alerta amarilla este martes
- El Real Murcia respira al ganar en Castellón
- Dos chefs de un dos estrellas Michelin abren su propio restaurante italiano en Murcia con pizzas a 10 euros
- Vox nombra a José Manuel Pancorbo nuevo presidente del partido en la Región de Murcia
- Agrede sexualmente a cuatro mujeres que pintaban un mural en Molina de Segura y pega una patada en los testículos al policía que va a detenerlo
- Todas las imágenes de la Carrera de la Mujer de Murcia 2026: encuentra la tuya