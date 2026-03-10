Intenta atropellar a los agentes que lo descubren robando mandarinas en una finca de San Javier y acaba detenido en Murcia tras una persecución policial

Un hombre, cuya identidad y edad no han sido facilitadas, ha sido detenido en Murcia tras una persecución con la Policía por, presuntamente, intentar atropellar a los agentes que lo descubrieron robando mandarinas en una finca ubicada en San Javier, tal y como informan fuentes policiales.

Los hechos tuvieron lugar sobre las once menos diez de la noche, en una finca ubicada junto a Los Arcos. El sospechoso, supuestamente, rompió la valla de la finca para acceder al lugar y llevarse sin permiso la fruta, la cual cargó en su coche. Sin embargo, fue sorprendido: policías locales de San Javier, junto con el dueño de la finca, lo vieron escapando, a gran velocidad, en un vehículo. Y lo siguieron.

A 200 kilómetros por hora

Fue apagando las luches, llegó a ponerse a 200 kilómetros por hora, intentó embestir al vehículo de la Policía, ignoró las señales... y siguió acelerando. "En su huida intentó atropellar a los agentes, iniciándose un seguimiento controlado de unos 40 kilómetros hasta ser finalmente interceptado por nuestro agentes en Beniaján", detallaron este martes desde la Policía Local de Murcia.

El arresto fue realizado por agentes del Grupo Especial de Seguridad Ciudadana (GESC) de la Policía Local de Murcia y por efectivos de la Policía Local de San Javier.

Fuentes de este cuerpo del municipio costero apuntaron que en la finca, cuando se descubrió al sujeto, había dos personas, a las cuales este individuo dejó en el lugar cuadro huyó al ver a la Policía.

Vendedores ambulantes de mercancía robada

Cabe recordar que la Policía Local de Murcia decomisa cada año miles de kilos de frutas y verduras de procedencia dudosa.

El modus operandi de estas personas consiste en ‘recolectar’ con nocturnidad los productos de una finca ajena, a la cual se cuelan. Los introducen en su vehículo como pueden (en el maletero, en los asientos traseros...) y se van.

La jugada les sale bien en ocasiones y consiguen mercancía gratis que luego se dedican a vender. Según detallan fuentes policiales, los comercializan después en mercadillos e incluso en sus propios vehículos, como vendedores ambulantes ‘sin papeles’. Si se topan con una patrulla, como ha sido el caso, el negocio va al traste.