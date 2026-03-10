Tribunales
El atracador del banco de San Pedro del Pinatar se tatuó la boca como el asesino Wade Wilson porque "quería parecerse a él"
El joven, de 18 años y con antecedentes por violencia machista, admiraba al criminal estadounidense condenado en 2024 a la pena capital por estrangular hasta la muerte a dos mujeres en Florida
El joven de 18 años que está en prisión provisional por, presuntamente, atracar un banco de San Pedro del Pinatar junto a un menor se tatuó la boca como el asesino Wade Wilson porque "quería parecerse a él", informan fuentes cercanas al caso.
Wade Steven Wilson es un criminal condenado a la pena capital por dos muertes: la de Kristine Melton y la Diane Ruiz, ocurridos en Florida el año antes de que estallase la pandemia de coronavirus. Las estranguló hasta la muerte en cuestión de horas: a la segunda, incluso, la atropelló varias veces.
Tras los crímenes, el sujeto, que ahora tiene 31 años, llamó a su padre y le confesó lo que había hecho. Lo arrestaron al día siguiente y desde entonces está en la cárcel.
En prisión, mientras aguardaba el juicio por los asesinatos, Wilson se hizo muchos tatuajes en la cara. Uno de los más característicos, el que tiene en las comisuras, que es el replicado por el joven atracador. "Se lo hizo por él", apuntan las mismas fuentes.
Quebrantó una orden de alejamiento
El atracador, pese a su corta edad, cuenta ya con antecedentes por quebrantar una orden de alejamiento, en el marco de la violencia de género. Esto ocurrió el año pasado, cuando el joven era aún menor de edad.
El abogado del joven quiere que un forense evalúe su estado mental y determine si se le puede o no imputar
Este joven y su amigo adolescente, ambos españoles emplearon una pistola de plástico y llegaron a echar más de 70.000 euros de la caja fuerte en la mochila que portaban.
El titular de la plaza Nº 3 del Tribunal de Instancia de San Javier mandó el pasado lunes a prisión provisional, comunicada y sin fianza al atracador mayor de edad, como presunto autor de un delito de robo con violencia o intimidación en establecimiento abierto al público, con uso de instrumento peligroso, en grado de tentativa.
"Ha pedido disculpas a todos, siente lo que hizo", explicó a este diario Ignacio Fernández, abogado de este joven. El letrado ha solicitado que un profesional forense determine cuál es el estado mental del joven, a la hora de concretar su imputabilidad.
