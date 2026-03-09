Intenta violar dos veces a la misma mujer tras una fiesta en una casa de Lorca

La Audiencia Provincial de Murcia ha confirmado la sentencia que condenaba a un sujeto por intentar violar dos veces a la misma mujer con la que coincidió en una fiesta en una casa de Lorca.

l episodio aconteció en agosto de 2021, aunque no es hasta el presente 2026 que se ha pronunciado la Audiencia Provincial de Murcia, al resolver el recurso del procesado.

Tal y como se lee en el relato de hechos probados de la sentencia, a la que ha tenido acceso este diario, víctima y agresor coincidieron en una fiesta en un domicilio ubicado en la Ciudad del sol.

Sobre las seis de la mañana, el hombre pidió a la mujer que fuese con él a una habitación, en la cual la empujó a la cama, empezó a someterla a tocamientos sin su permiso, se bajó los pantalones y trató de mantener relaciones sexuales con ella.

Le pide disculpas

La mujer se negó, le propinó un empujón y se marchó a la sala donde estaba durmiendo el dueño de la casa. El individuo pidió perdón y ella se lo concedió. Entonces se marcharon de la vivienda juntos en el coche de él, y fue en el vehículo donde se produjo la segunda agresión sexual.

El individuo paró en el arcén, se abalanzó sobre su víctima, la cogió del cuello y la agredió sexualmente otra vez

Según destaca la resolución judicial, el hombre se desvió del camino, paró en el arcén, se abalanzó sobre su víctima, la cogió del cuello e intentó violarla.

Herida y con un ataque de pánico

La mujer logró zafarse y bajarse del coche. El sujeto, que iba ebrio, se quedó dormido en el interior del turismo. La víctima llamó a un amigo para que la recogiese y este, al llegar, la encontró a ella llorando, herida, con un ataque de pánico, y al agresor durmiendo, con los pantalones abiertos, en el asiento del copiloto.

El Juzgado de lo Penal Nº 2 de Lorca condenó, en junio de 2025, al sujeto "como autor criminalmente responsable de un delito de agresión sexual, concurriendo la atenuante de intoxicación semiplena por el consumo de bebidas alcohólicas, a la pena de 22 meses de prisión". No podrá acercarse, durante tres años, a menos de 500 metros de su víctima, a la que tendrá que indemnizar con 1.150 euros (150 por las lesiones físicas y 1.000 por el daño moral causado).

"La víctima del delito va venciendo barreras conforme pasa de una fase a otra en el procedimiento, no puede exigirse un 'copia-pega' de sus sucesivas declaraciones en el proceso penal", opina el tribunal

El procesado recurrió. En su defensa, quiso poner el acento en lo extraño que era que ella accediese a acompañarlo en el mismo coche tras haber sufrido una primera agresión sexual. También aseguró que había imprecisiones en las diferentes declaraciones de la mujer.

Al rechazar su recurso y confirmar la condena, la Audiencia valora el "relato preciso y detallado" de los hechos que efectuó la mujer y destaca que "la víctima del delito va venciendo barreras conforme pasa de una fase a otra en el procedimiento", por lo que "no puede exigirse un 'copia-pega' de sus sucesivas declaraciones en el proceso penal".