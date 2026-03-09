Detenido en Murcia por la Policía Local un hombre que transportaba marihuana en su coche y se saltó un control de tráfico

Agentes de la Policía Local de Murcia han detenido a un hombre de 47 años de edad, cuya identidad no ha trascendido, que fue sorprendido con un kilo y medio de marihuana en el coche tras intentar saltarse un control de tráfico en la zona norte de la ciudad. Se le arresta como presunto autor de un delito contra la salud pública, informan fuentes policiales.

La intervención tuvo lugar sobre las 16.20 horas de este domingo, cuando "una patrulla que realizaba labores de vigilancia observó un vehículo de alta gama realizando una maniobra brusca y evasiva al detectar la presencia del coche policial. Ante esta actitud sospechosa, los agentes procedieron a darle el alto en una zona segura fuera del flujo circulatorio", detallan desde el cuerpo en una nota.

Al aproximarse para identificar al conductor y único ocupante del coche sospechoso, "los agentes percibieron un fuerte olor a marihuana procedente del habitáculo", prosigue el comunicado. "Aunque el individuo manifestó inicialmente que el olor se debía a que había fumado con anterioridad, los indicios llevaron a los agentes a realizar un registro exhaustivo del vehículo", concreta.

En la parte trasera del turismo, los policías localizaron una bolsa de una conocida cadena de textil que contenía en su interior otra bolsa transparente de grandes dimensiones llena de cogollos de marihuana.

Pesaje y puesta a disposición judicial

Tras proceder a la detención del individuo, la sustancia fue trasladada para su pesaje oficial, que dio 1.650 gramos.

El sujeto fue llevado a dependencias policiales para la instrucción de las correspondientes diligencias por tráfico de drogas. Su coche se llevó al depósito municipal y puesto a disposición de la autoridad judicial, junto con la sustancia requisada.