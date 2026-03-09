Prisión sin fianza para el joven de 18 años que atracó un banco y tomó rehenes junto a un menor en San Pedro del Pinatar: "Ha pedido disculpas a todos"

La Guardia Civil investiga desde el viernes un atraco a punta de pistola y de machete que tuvo lugar en un banco ubicado en el centro de San Pedro del Pinatar. Los dos asaltantes llegaron a tomar rehenes. El asalto fue perpetrado por dos varones, uno de ellos menor de edad y el otro de 18 años, que fueron detenidos en el lugar del suceso. El juez de San Javier ha mandado este lunes a la cárcel al adulto.

El titular de la plaza Nº 3 del Tribunal de Instancia de San Javier envió a prisión provisional, comunicada y sin fianza al sujeto, presunto autor de un delito de robo con violencia o intimidación en establecimiento abierto al público, con uso de instrumento peligroso, en grado de tentativa, indican fuentes judiciales.

"Ha pedido disculpas a todos, siente lo que hizo", explicó a este diario Ignacio Fernández, abogado del mayor de edad. El letrado ha solicitado que su cliente sea reconocido por un profesional forense.

La Fiscalía de Menores decidirá el destino del otro asaltante, que aún no ha cumplido la mayoría de edad.

Los hechos acontecieron el viernes en una sucursal emplazada muy cerca del Ayuntamiento pinatarense, poco antes de las dos de la tarde, hora a la que los Cuerpos de Seguridad recibieron el aviso desde dentro de la oficina en cuestión: estaban asaltando el banco.

Al lugar se movilizaron numerosos agentes tanto de la Policía Local como de la Benemérita. Se llegó a poner en alerta a los Bomberos, a fin de que se movilizasen a forzar la puerta de la sucursal, aunque finalmente no fue necesaria su actuación.

El asunto se resolvió sin daños personales. Ante el despliegue policial, los atracadores acabaron entregándose. Ninguna de las personas que llegaron a ser retenidas en el interior de la sucursal resultó herida.