Detenido un vecino de Torre Pacheco por falsificar más de 30 veces la receta de un medicamento para el insomnio

Un vecino de Torre Pacheco ha sido detenido por, presuntamente, falsificar más de 30 veces la receta de un medicamento para el insomnio. El sospechoso está en libertad, con cargos por falsificación de documento oficial y de usurpación de estado civil.

La bautizaron como operación 'Galendas' y ya ha dado sus frutos. Desde el pasado mes de julio llevaba la Guardia Civil con el caso, después de que diesen la voz de alarma desde una farmacia del citado pueblo del Campo de Cartagena: alguien le había plantado una receta posiblemente falsa.

Desde el Instituto Armado contactaron entonces con el Colegio de Farmacéuticos de la Región y con el Servicio de Gestión Farmacéutica de la Consejería de Salud, a fin de saber si en otras boticas de la zona había pasado lo mismo.

"De esta forma se puso nombre a un vecino de Torre Pacheco que, entre los meses de enero y agosto del pasado año, había adquirido, hasta en treinta ocasiones, un medicamento hipnótico con recetas supuestamente falsificadas", indican fuentes del Cuerpo en un comunicado.

Pasó en varias farmacias, nunca iba a la misma. "En estos establecimientos se localizaron las recetas, supuestamente originales, que fueron presentadas en su día por el sospechoso", concreta la Benemérita.

Manipuló digitalmente las recetas

Las recetas no estaban hechas de forma chapucera: parecían de profesional. "Un minucioso análisis de los documentos intervenidos por la Guardia Civil permitió comprobar que habían sido manipulados digitalmente, de tal forma que resultaba considerablemente difícil comprobar, a simple vista, que no eran originales", apuntan desde el Cuerpo.

¿Qué hacía? Según cree la Guardia Civil, "sobre la receta original, expedida por un facultativo una sola vez, se fueron haciendo copias utilizando fraudulentamente la identidad de este médico", el cual ha sido informado de lo acontecido.

Hace ya tiempo que la Policía de la Región de Murcia tiene puesta la lupa en el mercado negro de ansiolíticos, un mundo delincuencial en el que se popularizó, por ejemplo, el trapicheo con Rivotril y Trankimazin. No todo son bandas criminales organizadas: en muchas ocasiones, son particulares. ¿Cuál es su modus operandi? Conseguir el medicamento por lo legal (con su receta) y revenderlo.

Se detecta el suministro en el mercado negro de dichos fármacos bien, por denuncias de las propias farmacéuticas, bien por aprehensiones que hacen los uniformados o por detenciones efectuadas a personas que trafican con dichas sustancias en el mercado ilícito, como pasó el mes pasado en Murcia: un sujeto fue detenido por trapichear con Trankimazin.

En el caso de Torre Pacheco, no ha trascendido si el medicamento era para consumo propio o si el hombre estaba traficando con el mismo.