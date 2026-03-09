Detienen al hombre que rompió con un extintor las lunas de 16 coches en un garaje de Murcia

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito continuado de robo con fuerza en el interior de vehículos tras causar daños en 16 coches estacionados en el garaje del centro de Murcia con el objetivo de sustraer objetos de su interior. Los hechos guardan relación con el episodio vandálico registrado hace unas semanas en el barrio de El Carmen, donde los coches amanecieron con las lunas y ventanillas rotas en el aparcamiento de un edificio situado en la calle Formalidad. Según relataron entonces varios vecinos afectados, los daños fueron provocados utilizando un extintor como herramienta.

La investigación se inició después de que varios propietarios presentaran denuncias en dependencias policiales al detectar que sus vehículos habían sufrido daños mientras permanecían estacionados en el parking privado de un inmueble de la ciudad. En algunos de los coches, además de los destrozos, los autores lograron sustraer pertenencias y efectos personales.

Un agente de la Policía Nacional toma muestra en uno de los vehículos vandalizados / Policía Nacional

Los agentes comenzaron entonces diversas gestiones para esclarecer los hechos. El análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad del garaje y los vestigios hallados en los vehículos forzados permitieron identificar a un sospechoso, un varón que cuenta con numerosos antecedentes por delitos similares y que había sido detenido hasta en 25 ocasiones con anterioridad.

Una vez identificado, la Policía Nacional estableció un dispositivo de búsqueda en las zonas que frecuentaba habitualmente. Cuando fue localizado, el sospechoso trató de huir al percatarse de la presencia policial, aunque finalmente fue interceptado antes de que pudiera refugiarse en el rellano de un edificio, donde pretendía ocultarse.

El detenido fue imputado como presunto autor de un delito continuado de robo con fuerza y puesto posteriormente a disposición de la autoridad judicial.

Los investigadores no descartan su implicación en otros hechos similares registrados en distintos puntos de la ciudad de Murcia, que continúan en fase de investigación.