Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crisis en IránAVE Murcia-AlmeríaMédicos ruralesExpulsión de AnteloCarrera de la mujer
instagramlinkedin
Premios Laik Región de Murcia
Vota por tus creadores de contenido favoritos

Sucesos

Herida de un disparo una mujer en Abarán tras ser atacada por cuatro personas

Los agresores portaban cuchillos y un arma de fuego

Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial.

Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. / CÓRDOBA

Javier Ayala

Javier Ayala

Una joven de 26 años de edad ha resultado herida tras recibir un disparo en Abarán. A primera hora de la mañana, una persona ha alertado al 1-1-2 de una agresión en la Calle Doctor Fructuoso, en la pedanía de San José Artesano. Según él, testigo de lo sucedido, cuatro personas, armadas con cuchillos y un arma de fuego, agredieron a la joven dejándola herida.

Hasta el lugar se han desplazado una patrulla de Guardia Civil y una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061. Guardia Civil, los primeros en llegar, han solicitado el envío urgente de ambulancia para atenderla, ya que presentaba heridas por arma de fuego.

Noticias relacionadas y más

Sanitarios 061 han atendido y estabilizado a la mujer herida, que posteriormente ha sido trasladada al Hospital Lorenzo Guirao de Cieza.

TEMAS

Tracking Pixel Contents