Herida de un disparo una mujer en Abarán tras ser atacada por cuatro personas

Una joven de 26 años de edad ha resultado herida tras recibir un disparo en Abarán. A primera hora de la mañana, una persona ha alertado al 1-1-2 de una agresión en la Calle Doctor Fructuoso, en la pedanía de San José Artesano. Según él, testigo de lo sucedido, cuatro personas, armadas con cuchillos y un arma de fuego, agredieron a la joven dejándola herida.

Hasta el lugar se han desplazado una patrulla de Guardia Civil y una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061. Guardia Civil, los primeros en llegar, han solicitado el envío urgente de ambulancia para atenderla, ya que presentaba heridas por arma de fuego.

Sanitarios 061 han atendido y estabilizado a la mujer herida, que posteriormente ha sido trasladada al Hospital Lorenzo Guirao de Cieza.