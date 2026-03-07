Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Un incendio en una vivienda de Ceutí acaba con el rescate de tres gatos y dos perros

Un hombre ha necesitado traslado al Hospital Morales Meseguer por inhalación de humo

Bomberos en la vivienda donde se ha originado el incendio.

Bomberos en la vivienda donde se ha originado el incendio. / Bomberos

Javier Ayala

Javier Ayala

A primera hora de la mañana, la aparición de llamas a traves de las ventanas de una vivienda de Ceutí, ha encendido las alarmas de varios vecinos, que no han tardado en comunicarse con el 1-1-2. Según los llamantes, además del humo negro que era visible, también se informaba de la voluntad de los propietarios de la vivienda de sacar a a sus animales de compañía.

Inmediatamente se han desplazado al lugar del incendio Policía Local de Ceutí, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia y dos unidades sanitarias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

Hacia las 9 horas 37 minutos, sargento de bomberos del Consorcio informaba que el incendio se encontraba controlado y procedían a ventilar la vivienda. También han logrado rescatar a los cinco animales de compañía de la familia, tres gatos y dos perros. Se desconocen por el momento las circunstancias que han originado el incendio.

Los dos propietarios de la vivienda, un hombre y una mujer, han sido atendidos por sanitarios 061. Finalmente, solo el hombre de 58 años de edad, ha precisado traslado al Hospital Morales Meseguer de Murcia por inhalación de humo.

