Un incendio en una vivienda de Ceutí acaba con el rescate de tres gatos y dos perros

A primera hora de la mañana, la aparición de llamas a traves de las ventanas de una vivienda de Ceutí, ha encendido las alarmas de varios vecinos, que no han tardado en comunicarse con el 1-1-2. Según los llamantes, además del humo negro que era visible, también se informaba de la voluntad de los propietarios de la vivienda de sacar a a sus animales de compañía.

Inmediatamente se han desplazado al lugar del incendio Policía Local de Ceutí, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia y dos unidades sanitarias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

Hacia las 9 horas 37 minutos, sargento de bomberos del Consorcio informaba que el incendio se encontraba controlado y procedían a ventilar la vivienda. También han logrado rescatar a los cinco animales de compañía de la familia, tres gatos y dos perros. Se desconocen por el momento las circunstancias que han originado el incendio.

Los dos propietarios de la vivienda, un hombre y una mujer, han sido atendidos por sanitarios 061. Finalmente, solo el hombre de 58 años de edad, ha precisado traslado al Hospital Morales Meseguer de Murcia por inhalación de humo.