Sucesos
Encuentran un hombre fallecido debajo del Puente de Hierro de Murcia
Fue encontrado con medio cuerpo dentro del agua y no respiraba
Un hombre ha sido encontrado muerto en las orillas del Río Segura a su paso por Murcia. Miembros de la Policía Local han dado la voz de alarma en torno a las 11.00h al observar la presencia de una persona tendida en el margen derecho del río a la altura del Puente de Hierro.
Tenía medio cuerpo dentro del agua y no respondía, mostrándose inconsciente y sin respirar. La zona donde ha sido encontrado estaba embarrada debido a la subida del nivel del río por las lluvias de las últimas horas. Al lado del cuerpo se encontraba una maleta con objetos personales del fallecido.
A la Policía Local se le ha sumado Bomberos de Murcia con nueve efectivos y Policía Nacional. Se desconocen hasta el momento las causas del fallecimiento.
