Encuentran un hombre fallecido debajo del Puente de Hierro de Murcia

Un hombre ha sido encontrado muerto en las orillas del Río Segura a su paso por Murcia. Miembros de la Policía Local han dado la voz de alarma en torno a las 11.00h al observar la presencia de una persona tendida en el margen derecho del río a la altura del Puente de Hierro.

Tenía medio cuerpo dentro del agua y no respondía, mostrándose inconsciente y sin respirar. La zona donde ha sido encontrado estaba embarrada debido a la subida del nivel del río por las lluvias de las últimas horas. Al lado del cuerpo se encontraba una maleta con objetos personales del fallecido.

Policía Local de Murcia precintando el acceso a la zona. / Israel Sánchez

A la Policía Local se le ha sumado Bomberos de Murcia con nueve efectivos y Policía Nacional. Se desconocen hasta el momento las causas del fallecimiento.