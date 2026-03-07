Operación de la Policía Nacional
Detenidos en Madrid dos expertos en artes marciales por difundir propaganda yihadista
Uno de los arrestados impartía clases en gimnasios de la Comunidad de Madrid y llegó a competir a nivel internacional bajo federación deportiva
Andrea San Martín
La Policía Nacional frena en Madrid la expansión de contenidos extremistas vinculados al yihadismo con la detención de dos hombres expertos en artes marciales mixtas (MMA), acusados de autoadoctrinamiento, adoctrinamiento a terceros y difusión de propaganda terrorista. La investigación ha permitido detectar una estructura que promovía el martirio y defendía la imposición de la ley islámica en la sociedad.
Uno de ellos era conocido en redes sociales por su actividad como profesor y por impartir clases en distintos gimnasios de la Comunidad de Madrid. Además, había llegado a competir a nivel internacional bajo federación deportiva.
Canales cerrados
Durante la investigación, los agentes constataron el avanzado proceso de radicalización de uno de los detenidos. Según la Policía, mostraba una marcada adhesión a la yihad violenta global y un fuerte antisemitismo, reflejado en numerosos contenidos que difundía y consumía en distintos entornos digitales.
El sospechoso utilizaba tanto redes sociales abiertas como canales virtuales de carácter cerrado para difundir un discurso extremista que ensalzaba el martirio y defendía la imposición de la ley islámica en la sociedad. El segundo detenido desempeñaba un papel relevante en la distribución de material de contenido yihadista entre terceras personas, lo que contribuía a ampliar la difusión de esta ideología radical.
En este sentido, los investigadores detectaron también la posible comisión de un delito de falsedad documental relacionado con el uso de documentación ucraniana obtenida de forma irregular. La investigación ha sido desarrollada por la Comisaría General de Información bajo la dirección de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia número 6 de la Audiencia Nacional.
En el marco de la operación se llevaron a cabo dos registros domiciliarios, en los que los agentes intervinieron un arma simulada y diversa documentación que está siendo analizada.
Los detenidos pasaron a disposición judicial durante la mañana del viernes y el juez ha decretado el ingreso en prisión de ambos.
