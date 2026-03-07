Condenada a prisión una mujer de Las Palmas por abusar sexualmente de una vecina de Cartagena con discapacidad

Una mujer, nacida hace 54 años en Las Palmas de Gran Canaria, ha sido condenada por abusar sexualmente de otra mujer, vecina de Cartagena que ahora tiene 35 años y que sufre una discapacidad por la cual fue declarada incapaz. Ambas se conocieron por internet.

Tal y como se lee en el relato de hechos probados de la sentencia de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial (con sede en la ciudad portuaria), la procesada "con pleno conocimiento del estado mental y déficit de capacidad" de su víctima, "entabló con ella una relación, inicialmente de amistad y posteriormente de carácter sentimental y sexual".

"En el primer encuentro, tuvo pleno conocimiento del déficit de capacidad" de su víctima, subraya el tribunal

La encausada residía entonces en Granada, desde donde se desplazaba a Cartagena para ver a su víctima. "En el primer encuentro, tuvo pleno conocimiento del déficit de capacidad de esta", tiene claro el tribunal. Pese a ello, continuó con la relación y llegó a tener sexo con ella, detalla el documento judicial.

La Audiencia remarca que la víctima "padecía un retraso mental de entidad suficiente para anular por completo sus capacidades de autogobierno y autocuidado, así como el de sus bienes, no siendo capaz de comprender el alcance de sus acciones en ningún ámbito de la vida, incluido el ámbito sexual".

En este sentido, insiste en que "ese déficit cognitivo era apreciable al intentar mantener una conversación con ella ya que se expresaba con dificultad, no comprendiendo, en reiteradas ocasiones, lo que se le preguntaba o lo que se le trataba de explicar".

Además, el vínculo con esta persona, casi dos décadas mayor, provocó en la afectada "un desequilibrio en su estado de ánimo y una importante obsesión por volver a verla. Esos hechos la perjudicaron en su trastorno y tuvo que recibir medicación psiquiátrica", resalta la resolución.

La procesada reconoce lo que hizo

El día de la vista, en los juzgados de la ciudad portuaria, las partes (Fiscalía, acusación particular y defensa de la procesada) llegaron a un acuerdo y no hubo juicio como tal, sino que el proceso se saldó con una conformidad en virtud de la cual la mujer admitía lo que hizo y veía reducida su pena.

La Fiscalía modificó su escrito (en el cual calificaba los hechos como constitutivos de un delito de abuso sexual con introducción de miembros corporales) para introducir la atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada, dado que los hechos acontecieron hace más de una década: en concreto, en 2014 y 2015.

La canaria fue condenada por un delito de abuso sexual a un año y nueve meses de cárcel y a un lustro en régimen de libertad vigilada. No podrá acercarse, durante 4 años y 9 meses, a menos de 300 metros de su víctima, a la que tendrá que indemnizar con 1.000 euros (que podrá abonar en plazos de 100 euros).

Se concede a la penada el beneficio de la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad con la condición de que no delinca en dos años y abone la responsabilidad civil.