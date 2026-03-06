Interceptados más de 20 kilos de merluzas demasiado pequeñas en un control en Murcia: los ejemplares apenas medían 8 centímetros

La Guardia Civil de la Región de Murcia, en colaboración con el Servicio de Pesca y Acuicultura de la Comunidad Autónoma, ha incautado más de 20 kilos de merluza de talla inferior a la permitida durante una serie de controles desarrollados en el marco del Plan Anual de Control Integral de Actividades Pesqueras (PACIAP). Estas actuaciones tienen como objetivo detectar irregularidades tanto en la captura como en la comercialización de pescado.

Las inspecciones fueron realizadas por especialistas del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), que actuaron de forma coordinada con técnicos del Servicio de Pesca y Acuicultura regional. Durante uno de los dispositivos establecidos en el entorno del municipio de Murcia, los agentes interceptaron una furgoneta que transportaba distintas especies de pescado.

Tras revisar la carga, los agentes detectaron varias cajas con merluza de talla significativamente inferior a la permitida. Se trataba de ejemplares de Merluccius merluccius, especie cuya variedad mediterránea solo puede capturarse si supera los 20 centímetros de longitud. Sin embargo, las piezas intervenidas tenían entre 8 y 12 centímetros.

Agentes de la Guardia Civil inspeccionan el material de la furgoneta en la que se localizaron 20 kilos de merluza de talla inferior a la permitida / Guardia Civil

Además, el pescado carecía de etiquetas que acreditaran su trazabilidad, por lo que fue inmovilizado y puesto a disposición del Servicio de Pesca y Acuicultura de la Comunidad Autónoma.

El control de las llamadas tallas mínimas de captura se establece para garantizar la sostenibilidad de los recursos marinos y permitir la renovación de las poblaciones de peces.

La supuesta actividad ilícita ha sido puesta en conocimiento de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, cuyo personal de inspección colaboró en las actuaciones. Desde las autoridades recuerdan que la captura y el transporte irregular de pescado perecedero puede suponer también un riesgo sanitario, al introducir en el mercado productos de origen desconocido y sin las debidas garantías de conservación.