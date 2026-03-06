Sucesos
Interceptados más de 20 kilos de merluzas demasiado pequeñas en un control en Murcia: los ejemplares apenas medían 8 centímetros
Los peces estaban muy por debajo de la talla permitida y carecían de etiquetado de trazabilidad
La Guardia Civil de la Región de Murcia, en colaboración con el Servicio de Pesca y Acuicultura de la Comunidad Autónoma, ha incautado más de 20 kilos de merluza de talla inferior a la permitida durante una serie de controles desarrollados en el marco del Plan Anual de Control Integral de Actividades Pesqueras (PACIAP). Estas actuaciones tienen como objetivo detectar irregularidades tanto en la captura como en la comercialización de pescado.
Las inspecciones fueron realizadas por especialistas del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), que actuaron de forma coordinada con técnicos del Servicio de Pesca y Acuicultura regional. Durante uno de los dispositivos establecidos en el entorno del municipio de Murcia, los agentes interceptaron una furgoneta que transportaba distintas especies de pescado.
Tras revisar la carga, los agentes detectaron varias cajas con merluza de talla significativamente inferior a la permitida. Se trataba de ejemplares de Merluccius merluccius, especie cuya variedad mediterránea solo puede capturarse si supera los 20 centímetros de longitud. Sin embargo, las piezas intervenidas tenían entre 8 y 12 centímetros.
Además, el pescado carecía de etiquetas que acreditaran su trazabilidad, por lo que fue inmovilizado y puesto a disposición del Servicio de Pesca y Acuicultura de la Comunidad Autónoma.
El control de las llamadas tallas mínimas de captura se establece para garantizar la sostenibilidad de los recursos marinos y permitir la renovación de las poblaciones de peces.
La supuesta actividad ilícita ha sido puesta en conocimiento de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, cuyo personal de inspección colaboró en las actuaciones. Desde las autoridades recuerdan que la captura y el transporte irregular de pescado perecedero puede suponer también un riesgo sanitario, al introducir en el mercado productos de origen desconocido y sin las debidas garantías de conservación.
- Vuelve la nieve a la Región de Murcia: la Aemet activa la alerta amarilla para este viernes
- Más de 20 coches amanecen con las lunas rotas con un extintor en Murcia
- Arrancan las interrupciones de tráfico en la A-7 a su paso por la Región de Murcia con un corte total este jueves
- Este es el mapa de los festivos de la Región de Murcia para el mes de marzo
- Premios Laik 2026 a la creación de contenidos en la Región de Murcia
- El sello del coche sale al cobro en Murcia para recaudar casi 30 millones de euros
- Alarma en el campo murciano: el pulgón arrasa cultivos y el sector exige soluciones urgentes al Ministerio
- Juan Carlos Ferrero rompe su silencio sobre Carlos Alcaraz: 'Segundas partes nunca fueron buenas...