Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crisis en VoxRafa MirBanco de EspañaAparcamiento BarriomarCarrera de la MujerNieve Murcia
instagramlinkedin
Premios Laik Región de Murcia
Vota por tus creadores de contenido favoritos

Sucesos

Interceptados más de 20 kilos de merluzas demasiado pequeñas en un control en Murcia: los ejemplares apenas medían 8 centímetros

Los peces estaban muy por debajo de la talla permitida y carecían de etiquetado de trazabilidad

Los ejemplares medían entre 8 y 12 centímetros, muy por debajo de la talla mínima legal de 20.

Los ejemplares medían entre 8 y 12 centímetros, muy por debajo de la talla mínima legal de 20. / L.O.

Joaquín Vallés

La Guardia Civil de la Región de Murcia, en colaboración con el Servicio de Pesca y Acuicultura de la Comunidad Autónoma, ha incautado más de 20 kilos de merluza de talla inferior a la permitida durante una serie de controles desarrollados en el marco del Plan Anual de Control Integral de Actividades Pesqueras (PACIAP). Estas actuaciones tienen como objetivo detectar irregularidades tanto en la captura como en la comercialización de pescado.

Las inspecciones fueron realizadas por especialistas del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), que actuaron de forma coordinada con técnicos del Servicio de Pesca y Acuicultura regional. Durante uno de los dispositivos establecidos en el entorno del municipio de Murcia, los agentes interceptaron una furgoneta que transportaba distintas especies de pescado.

Tras revisar la carga, los agentes detectaron varias cajas con merluza de talla significativamente inferior a la permitida. Se trataba de ejemplares de Merluccius merluccius, especie cuya variedad mediterránea solo puede capturarse si supera los 20 centímetros de longitud. Sin embargo, las piezas intervenidas tenían entre 8 y 12 centímetros.

Agentes de la Guardia Civil inspeccionan el material de la furgoneta en la que se localizaron 20 kilos de merluza de talla inferior a la permitida

Agentes de la Guardia Civil inspeccionan el material de la furgoneta en la que se localizaron 20 kilos de merluza de talla inferior a la permitida / Guardia Civil

Además, el pescado carecía de etiquetas que acreditaran su trazabilidad, por lo que fue inmovilizado y puesto a disposición del Servicio de Pesca y Acuicultura de la Comunidad Autónoma.

El control de las llamadas tallas mínimas de captura se establece para garantizar la sostenibilidad de los recursos marinos y permitir la renovación de las poblaciones de peces.

Noticias relacionadas

La supuesta actividad ilícita ha sido puesta en conocimiento de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, cuyo personal de inspección colaboró en las actuaciones. Desde las autoridades recuerdan que la captura y el transporte irregular de pescado perecedero puede suponer también un riesgo sanitario, al introducir en el mercado productos de origen desconocido y sin las debidas garantías de conservación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents