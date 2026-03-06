Premios Laik Región de Murcia
Tormenta Regina
Buscan al conductor de un coche encontrado en una riera en Barcelona durante el temporal
El vehículo apareció arrastrado por el agua y sin ocupantes en la localidad barcelonesa de Llinars del Vallès
EP
BARCELONA
Los Bomberos de la Generalitat de Cataluña buscan al conductor de un vehículo que han encontrado anegado en la localidad barcelonesa de Llinars del Vallès durante el temporal de lluvia de este viernes.
El aviso lo han recibido a las 14.32 horas y han activado a 16 dotaciones del cuerpo, entre las cuales efectivos de la unidad subacuática del Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE) y un helicóptero.
Tras acceder al interior de la furgoneta, anegada en medio de la riera, no han localizado a nadie en su interior y han iniciado la búsqueda del posible conductor.
- Vuelve la nieve a la Región de Murcia: la Aemet activa la alerta amarilla para este viernes
- Más de 20 coches amanecen con las lunas rotas con un extintor en Murcia
- Arrancan las interrupciones de tráfico en la A-7 a su paso por la Región de Murcia con un corte total este jueves
- Este es el mapa de los festivos de la Región de Murcia para el mes de marzo
- Premios Laik 2026 a la creación de contenidos en la Región de Murcia
- El sello del coche sale al cobro en Murcia para recaudar casi 30 millones de euros
- Alarma en el campo murciano: el pulgón arrasa cultivos y el sector exige soluciones urgentes al Ministerio
- Juan Carlos Ferrero rompe su silencio sobre Carlos Alcaraz: 'Segundas partes nunca fueron buenas...