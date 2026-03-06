Dos jóvenes atracan un banco a punta de pistola y toman rehenes en el centro de San Pedro del Pinatar

La Guardia Civil investiga un atraco a punta de pistola que tuvo lugar este viernes en un banco ubicado en el centro de San Pedro del Pinatar, informan fuentes policiales. Los dos asaltantes, que entraron con el arma y también con un machete, según testigos, llegaron a tomar rehenes, confirman las mismas fuentes.

El asalto habría sido perpetrado por dos varones, uno de ellos menor de edad, que fueron detenidos en el lugar del suceso.

L.O.

Los hechos tuvieron lugar en una sucursal emplazada muy cerca del Ayuntamiento pinatarense, poco antes de las dos de la tarde, hora a la que los Cuerpos de Seguridad recibieron el aviso desde dentro de la oficina en cuestión: estaban asaltando el banco.

A la llegada de los sospechosos, había en la sucursal seis personas: tres clientes y tres empleados

Al lugar se movilizaron numerosos agentes tanto de la Policía Local como de la Benemérita. Se llegó a poner en alerta a los Bomberos, a fin de que se movilizasen a forzar la puerta de la sucursal, aunque finalmente no fue necesaria su actuación.

El asunto se resolvió sin daños personales. Ante el despliegue policial, los atracadores acabaron entregándose. Ninguna de las personas que llegaron a ser retenidas en el interior de la sucursal resultó herida.

Una mujer avisa desde el baño

Fuentes cercanas al caso apuntaron que la voz de alarma la dio una persona que estaba en el banco cuando entraron los sujetos, y que pudo llamar por teléfono a Emergencias porque la irrupción de los mismos la pilló en el cuarto de baño.

Gracias a esta circunstancia, la ayuda se puso en camino rápidamente y la Policía pudo rodear el banco, en el cual, a la llegada de los sospechosos, había seis personas: tres clientes y tres empleados.

Los arrestados, que fueron trasladados a dependencias de la Guardia Civil, cuerpo competente para hacerse cargo de las pesquisas, están investigados como presuntos autores de un robo con violencia e intimidación.

El mayor de edad será llevado al Juzgado de Guardia de San Javier en un máximo de 72 horas, mientras que el adolescente será puesto a disposición de la Fiscalía de Menores, que decidirá su destino.

Los investigadores requisaron las armas que portaban los atracadores y descubrieron que la pistola era de mentira: se trataba de un arma simulada.

"Fue un atraco de película"

"Yo estaba dentro, en la caja. Han entrado dos encapuchados y nos han puesto una pistola", contó un testigo. "Nos han tenido retenidos, apuntándonos con el arma todo el rato", narró, en un audio que saltó de WhatsApp en WhatsApp. Lo vivido fue "de película, de película", insistió el hombre.

"Han amarrado al cajero, le han hecho abrir la caja fuerte. Nos han bajado al sótano. Estábamos todos de rodillas", comentó, para añadir que los atracadores les quitaron los teléfonos.

Se dio la circunstancia de que "yo estaba hablando con un amigo, no he apagado el teléfono, lo he metido en el bolsillo, mi amigo ha escuchado (lo que estaba pasando) y ha llamado a los municipales", en referencia a los agentes de la Policía Local.

Prosigue el testigo: "Cuando se descuidaron, uno del banco activó la alarma".

"Empuñándonos con el arma, se abrió la caja fuerte. Llegó la Policía, se han puesto nerviosos... hemos salido, se han puesto locos, no sabían por dónde salir, la Policía ha roto la puerta... todo ha sido muy rápido".