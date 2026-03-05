En El Bocal
Se retoma la búsqueda de la joven desaparecida en Santander tras romperse una pasarela
El operativo, como en días anteriores, será por tierra, mar y aire y también participará un dron subacuático para ayudar en la búsqueda en esta zona de acantilado
EFE
Las labores de búsqueda de la joven de 20 años, de Guadalajara, desaparecida tras romperse una pasarela en la zona costera de El Bocal, de Santander, se han reanudado sobre las 8.00 horas, según han informado a EFE fuentes del operativo.
El miércoles, en el segundo día de búsqueda de la joven desde que se produjo el siniestro, participaron más de una centena de efectivos de la Guardia Civil, Salvamento Marítimo, Policía Nacional, Policía Local, 112 Cantabria y Protección Civil, así como servicios de asistencia sanitaria. Este tercer día de búsqueda se prevé un operativo similar por tierra, mar y aire, en el que también se ha contado con un dron subacuático para ayudar en la búsqueda en esta zona de acantilado de la costa santanderina.
La joven guadalajareña cayó al mar la tarde del martes con seis de sus compañeros del instituto La Granja de Heras, donde estudiaban los siete. Cinco de ellos fueron localizados fallecidos el mismo día del suceso y otra joven está ingresada en la UCI del hospital de Valdecilla, de Santander.
Los fallecidos son dos chicas de 19 años vecinas de Barakaldo (Bizkaia), un chico de 21 años de Balmaseda (Bizkaia), otra joven de 22 años de la localidad cántabra de Igollo de Camargo, y la quinta, de Almería, de 20 años.
La juez que se ocupa de esta causa decretó la entrega el miércoles de los cuerpos de los fallecidos a sus familias. Esta tarde se celebrará el funeral, en su localidad natal, de la joven cántabra.
- La A-7 permanecerá cortada al tráfico por las obras del AVE Murcia- Almería: fechas, tramos afectados y los desvíos disponibles
- Más de 20 coches amanecen con las lunas rotas con un extintor en Murcia
- Adiós al aparcamiento frente a la lonja de Cabo de Palos en Cartagena
- Detenido un asesor fiscal por estafar decenas de miles de euros a una familia de Cartagena al tramitar una herencia
- Premios Laik 2026 a la creación de contenidos en la Región de Murcia
- El mejor helado de España se come en Puente Tocinos y es premiado con un Maserati
- Luto en Mula por la muerte de una vecina de la localidad en el derrumbe de una vivienda en Valladolid
- Vox le quita a Antelo la portavocía en la Asamblea y le enseña la puerta de salida