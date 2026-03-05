Explotación laboral en Jumilla: obligados a fabricar sofás durante horas sin cobrar con la excusa de que "estaban aprendiendo el oficio"

La Policía Nacional ha detenido en Jumilla a cuatro personas por, presuntamente, tener a 15 empleados, extranjeros, 'sin papeles' y vulnerables, en condiciones indignas e ilegales: los obligaban a fabricar sofás durante horas sin cobrar con la excusa de que "estaban aprendiendo el oficio".

Según informó el cuerpo en una nota este jueves, "la investigación y actuación conjunta entre la Policía Nacional y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la Región de Murcia en materia de lucha contra el empleo irregular y fraude a la Seguridad Social, condujo a los agentes hasta un taller de tapizados y cosidos textiles en Jumilla".

Fue en enero cuando se entró al lugar. Ahí los agentes "encontraron a 15 personas trabajando, resultando que diez de ellas carecían de permiso de residencia y trabajo y se encontraban en situación irregular en el país".

Según concreta el cuerpo, "las posteriores declaraciones de los ciudadanos extranjeros pusieron de manifiesto las condiciones laborales abusivas que estarían sufriendo, no llegando a percibir ningún salario por su trabajo, bajo el pretexto de los investigados que estaban aprendiendo el oficio o que se les había ofrecido alojamiento a cambio de ese trabajo".

Antes explotaron trabajadores en Yecla

Se da la circunstancia de que los implicados "ya habían sido anteriormente investigados por los mismos delitos en una nave de Yecla, donde también habían instalado un taller de confecciones textiles y donde fueron liberadas varias personas tras constatar los investigadores que estaban siendo explotadas laboralmente".

Eso ocurrió en noviembre. Y fue la actuación de entonces la que causó que "el entramado delictivo se desplazara desde Yecla a Jumilla para intentar evadirse de la acción policial permanente en lucha contra la explotación laboral".

Los detenidos se enfrentan a cargos por delitos contra los derechos de los trabajadores y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Además, la Policía procedió la detención de otras siete personas "por infracciones graves de la Ley de Extranjería". Todas estas personas están ya en libertad.